5 không, cách yêu của người phụ nữ thông minh

Ảnh minh họa.

Thế nào để yêu một người đúng cách và gìn giữ hôn nhân hạnh phúc. Dưới đây là 5 điều mà EduLove cho rằng phụ nữ thông minh không bao giờ làm:

1. Không dựa dẫm

Dù là khi yêu hay kết hôn cũng đừng dựa dẫm cảm xúc lẫn bất cứ điều gì vào đối phương. Để đến khi họ rời đi mình không còn chỗ dựa nữa liền gục ngã. Muốn mạnh mẽ đứng trên đôi chân của mình hãy vun bồi nội lực, độc lập cảm xúc lẫn tài chính, làm chủ cuộc đời mình.

2. Không đòi hỏi mong cầu

Mong cầu đối phương quan tâm, đáp lại tình cảm và những hy sinh mà mình cho đi không phải là cách yêu của người thông minh. Càng mong cầu càng tạo thêm gánh nặng cho đối phương khiến anh thấy ngột ngạt muốn chạy khỏi nhà. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều ông chồng ngoại tình, vì người thứ 3 biết ngon ngọt, quan tâm.

Hãy cứ cho đi yêu thương vô tư đừng chờ đợi ai phải đáp lại. Vì chờ đợi người ta không đáp trả, người mệt chỉ có bạn mà thôi.

3. Không hạ thấp, xem thường đối phương

Một điều cực tệ cần phải loại bỏ ngay của chị em phụ nữ là so sánh bạn đời với người khác. So sánh: "anh lương thấp hơn người ta", "chồng nhà người ta làm chức này chức nọ"... hoặc so sánh mình kiếm tiền giỏi hơn rồi tự cho cái quyền xem thường, hạ bệ đối phương. Không bao giờ khen ngợi, ghi nhận hay động viên chồng. Đàn ông có bản năng gánh vác và trụ cột, dù họ có thực sự chưa bằng người khác cũng đừng bao giờ dại thể hiện sự xem thường hay hạ thấp.

4. Không khó chịu nhà chồng

Làm dâu vốn chẳng dễ dàng khi bạn phải đến một môi trường mới với những con người chưa biết rõ tính cách. Sẽ có bất cập và nhiều chuyện bất như ý: Mẹ chồng - nàng dâu, và các mối quan hệ bên chồng. Nhưng tuyệt đối đừng nói xấu người thân nhà chồng. Chẳng có ai thích một người luôn chê trách, khó chịu với những người mình yêu thương.

5. Không đem chuyện nhà kể cho thiên hạ

Phụ nữ thường có thói quen "tám" chuyện. Từ chuyện nhỏ nhặt hàng ngày đến công việc, chồng con đều kể cho bạn bè, hàng xóm… tất thảy những người xung quanh "chuyện nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường". Vợ chồng cãi nhau, ngoại tình hay thế nào đi nữa cũng hãy đóng cửa bảo nhau giải quyết trong hòa bình, êm thấm. Chồng ngoại tình bạn càng làm "bù lu bù loa" lên chỉ khiến anh mất mặt và càng yêu thương người thứ 3 hơn vì vợ quá "xấu xí".

Để hôn nhân luôn hạnh phúc hãy cho đi yêu thương đúng cách; đừng dựa dẫm hay mong cầu cũng đừng so sánh hạ thấp, hay xem thường đối phương. Hãy xem nhà chồng như nhà đẻ mà đối đãi bạn nhé!