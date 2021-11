15 giây cực khoái mang lại 7 lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe

Đỉnh điểm của quan hệ tình dục là đạt cực khoái, dù chỉ kéo dài chưa đến 15 giây nhưng có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe.

Cực khoái nâng cao tâm trạng

Theo Giáo sư sản phụ khoa Kate White, Đại học Y khoa Boston, Hoa Kỳ: Đạt cực khoái sẽ giúp giải phóng một lượng lớn các hormone vào trong máu, điều này có thể khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, bình tĩnh hơn và ít căng thẳng hơn,

Theo Tiến sĩ White, những hormone này bao gồm:

Oxytocin, hay còn gọi là "hormone tình yêu", giúp thúc đẩy cảm xúc yêu thương và gắn bó. Nó cũng được giải phóng trong quá trình chuyển dạ để giúp liên kết với em bé.

Dopamine, gây ra cảm giác thích thú, ham muốn và khoái cảm mãnh liệt.

Endorphins tạo cảm giác hưng phấn và giảm căng thẳng.

Serotonin, giúp điều chỉnh tâm trạng, sự thèm ăn và giấc ngủ.

Prolactin, hóa chất chính bắt đầu sản xuất sữa sau khi mang thai và đóng vai trò liên kết, cũng khiến chúng ta cảm thấy thỏa mãn sau khi đạt cực khoái.

Tuy nhiên, một điều chưa rõ là những lợi ích nâng cao tâm trạng này có thể kéo dài bao lâu do thiếu nghiên cứu, Tiến sĩ White nói.

Theo Tiến sĩ Logan Levkoff, một nhà giáo dục tình dục được chứng nhận và là cố vấn của Hiệp hội các nhà giáo dục, tư vấn và trị liệu tình dục Hoa Kỳ, đạt đến cực khoái cũng có thể khiến bạn cảm thấy tự tin hơn, điều này có thể cải thiện tâm trạng của bạn hơn nữa.

Cực khoái giúp cải thiện tâm trạng, cảm thấy hạnh phúc hơn (Ảnh: Times of India).

Cực khoái giúp bạn kết nối với cơ thể của mình

Cực khoái, đặc biệt là khi thủ dâm, có thể tiết lộ điều gì là bình thường và điều gì không bình thường đối với sức khỏe tình dục của bạn. Hãy coi việc đạt đến cực khoái là một cơ hội để kết nối với cơ thể của bạn, để bạn phát hiện ra bất kỳ thay đổi nào có thể cho thấy tình trạng sức khỏe, chẳng hạn như các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc nhiễm trùng nấm men. TS. Levkoff nói: "Sẽ thực sự hữu ích khi biết cơ thể bạn cảm thấy như thế nào, trông như thế nào và thậm chí có mùi như thế nào. Bởi vì nếu bạn không biết đâu là tiêu chuẩn cho cơ thể của mình, thì thật sự rất khó để xác định khi nào có điều gì đó không ổn".

Trải nghiệm cực khoái cũng tạo ra một mức độ thoải mái cho cơ thể của bạn và nếu không có mức độ thoải mái đó, bạn có thể do dự hơn khi chia sẻ thông tin sức khỏe với bác sĩ. Tiến sĩ White giải thích, khi ai đó không quen hoặc không thoải mái với bộ phận sinh dục của họ, điều đó có thể khiến họ sợ khám vùng chậu hoặc khiến họ không quan tâm đến các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, có khả năng trì hoãn việc chăm sóc và điều trị quan trọng.

Cực khoái giúp bạn hiểu hơn cơ thể mình

Nếu không trải qua cực khoái, bạn sẽ không thể khám phá đầy đủ điều gì khiến bạn thích thú.

"Nhiều người muốn đạt cực khoái liên tục khi thâm nhập và sự thật là một số người có thể đạt được khoái cảm liên tục từ đó, nhưng hầu hết mọi người không thể", Tiến sĩ White nói. Nếu điều này nghe có vẻ quen thuộc với bạn, thì việc lên đỉnh bằng cách thủ dâm có thể cho bạn hình dung rõ ràng hơn về loại kích thích mà bạn cần để đạt được.

Vì vậy, nên thử nghiệm đồ chơi tình dục hoặc chạm vào bản thân (thủ dâm) theo nhiều cách khác nhau cho đến khi bạn biết điều gì cảm thấy tốt cho mình. Khi đó, bạn có thể trao đổi những điều mình thích hoặc không thích khi ở bên bạn tình.

Cực khoái có thể củng cố mối quan hệ của bạn

Ngoài việc xây dựng mối quan hệ với bản thân, cực khoái cũng có thể gắn kết bạn chặt chẽ hơn và gần gũi hơn với bạn tình.

Một đánh giá năm 2016 được công bố trên tạp chí Socio affective Neuroscience & Psychology cho thấy: Nồng độ của chất dẫn truyền thần kinh oxytocin và prolactin, cả hai đều được cho là tạo điều kiện cho sự liên kết - tăng lên trong khi đạt cực khoái. Do đó, các tác giả nghiên cứu tin rằng có thể có mối liên hệ giữa việc lên đỉnh và kết nối với bạn tình.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là nếu bạn không đạt được cực khoái với bạn tình thì mối quan hệ của bạn sẽ không bền chặt. Nhưng nếu một đối tác tình dục đặc biệt giỏi có thể giúp bạn đạt đến cực khoái sẽ gây hấp dẫn và có lẽ bạn sẽ muốn gặp lại họ một lần nữa. Điều này dẫn đến cơ hội đầu tư vào mối quan hệ đó nhiều hơn. Thêm vào đó, biết có thể mang lại cho bạn niềm vui cũng có thể thúc đẩy sự tự tin và sự hài lòng của bạn tình.

Cực khoái cải thiện giấc ngủ

Nhiều người nhận thấy rằng cực khoái khiến họ buồn ngủ, đó là lý do tại sao chúng có thể là một bổ sung tuyệt vời cho hành vi trước khi đi ngủ của bạn. Nguyên nhân cực khoái gây buồn ngủ có thể là do các hormone thư giãn lưu thông trong hệ thống của bạn sau khi bạn đạt đến đỉnh điểm. Hoặc có thể là do cực khoái tương tự như quá trình thư giãn cơ bắp tiến bộ. Thư giãn cơ liên tục là một kỹ thuật thư giãn bao gồm việc siết chặt một nhóm cơ càng chặt càng tốt và sau đó thả chúng ra. Để giảm căng thẳng có thể giúp mọi người dễ ngủ giống như cách các cơ co lại và sau đó giải phóng khi cao trào.

Hoặc nó có thể chỉ đơn giản là có điều kiện. Một số người cũng xây dựng thói quen đạt cực khoái trước khi đi ngủ, vì vậy đó là một phần trong thói quen ngủ của họ.

Cực khoái giúp có giấc ngủ ngon hơn.

Cực khoái giúp cải thiện sức khỏe sàn chậu

Cực khoái là một chuỗi các cơn co thắt cơ và những cơn co thắt đó có thể giúp bạn duy trì hoặc tăng cường sức mạnh cho sàn chậu. Các cơn co thắt giống như xảy ra trong bài tập Kegel: Khi bạn cố tình siết chặt cơ sàn chậu, giữ trong 3-10 giây, sau đó thả ra.

Tiến sĩ Sonia Bahlani, một chuyên gia về bệnh đau vùng chậu và đau vùng chậu, cho biết: Cực khoái cũng giúp cải thiện sức khỏe sàn chậu bằng cách tăng lưu lượng máu đến vùng chậu, hỗ trợ sự phát triển của cơ bắp.

Thường xuyên uốn dẻo cơ sàn chậu có thể dẫn đến quan hệ tình dục tốt hơn bằng cách tăng khả năng bôi trơn âm đạo, giảm đau do thâm nhập và tăng cường cường độ cực khoái. Đó là bởi vì sàn chậu khỏe hơn giúp cải thiện lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục và có thể dẫn đến tình trạng kẹp chặt hơn trong quá trình thâm nhập.

Cực khoái có thể giúp giảm đau

Nếu tâm trạng được cải thiện và giấc ngủ không đủ mang lại lợi ích, thì các hormone gây ra cực khoái như oxytocin và endorphin dường như hoạt động như thuốc giảm đau tự nhiên, Tiến sĩ White nói.

Những cảm giác sung sướng đó có xu hướng làm giảm cảm giác đau âm ỉ. Đây có thể là lý do tại sao một số người nhận thấy rằng cực khoái làm giảm đau bụng kinh.

Tuy nhiên, đối với những người khác, việc nghỉ ngơi thực sự có thể làm tăng cơn đau kinh nguyệt. Điều này là do cực khoái kích hoạt các cơn co thắt tử cung, làm tồi tệ hơn các cơn co thắt tử cung mà bạn đã trải qua sau kỳ kinh nguyệt.

Với những tác dụng của cực khoái đối với sức khỏe, hãy thả lỏng bản thân, thoải mái lên đỉnh như một cách để giảm bớt các cơn đau do chu kỳ kinh nguyệt, hoặc bất kỳ cơn đau nào khác mà bạn đang trải qua.

Theo Bạch Ngọc

Sức Khỏe và Đời sống