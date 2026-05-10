Vùng núi phía Bắc mưa to, Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hai ngày tới miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết tương đối mát mẻ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo từ ngày 13/5, miền Bắc xuất hiện nắng nóng cục bộ, đến ngày 14-16/5 nắng nóng lan rộng ra toàn miền Bắc. Khoảng ngày 17-20/5, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng nhận định khu vực Trung Bộ những ngày tới nắng nóng nhưng chưa quá gay gắt. Khoảng từ ngày 13/5, khu vực Trung Bộ nắng nóng diện rộng, có nơi trên 39 độ C. Đến khoảng ngày 17/5, nắng nóng ở khu vực này có xu hướng giảm dần.

Theo dự báo, ngày 11-12/5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết ngày 11/5 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.