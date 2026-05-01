Nhiều nơi ở miền Bắc mưa to hai ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 9 đến ngày 11/5, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực phía Đông Nam Bộ nắng nóng. Từ ngày 10/5, khu vực này chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng nhận định từ khoảng ngày 12/5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ khoảng ngày 13/5 khả năng nắng nóng diện rộng.

Theo cơ quan khí tượng, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 11/5 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Nam Bộ chiều tối 12/5 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 16/5, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Nhiều nơi ở miền Bắc mưa to (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 10/5 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có lúc mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.