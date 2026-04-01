Không khí lạnh tràn về, miền Bắc sắp mưa dông diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc.

Dự báo, từ đêm 16 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông.

Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, thông tin cảnh báo dông, sét cũng như nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được cập nhật trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn trong các bản tin cảnh báo chuyên biệt.

Dự báo thời tiết ngày 15/4, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C,

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.