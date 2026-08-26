Miền Bắc lại có mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 26 đến ngày 27/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong cùng thời gian, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Mưa lớn cục bộ cũng có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Người dân Hà Nội loay hoay giữa đường ngập sau một cơn mưa lớn (Ảnh: Hải Long).

Theo cơ quan khí tượng, lũ trên sông Cầu và sông Thương (Bắc Ninh) đang tiếp tục xuống.

Lúc 19h ngày 26/8, mực nước sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương ở mức 6,53m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,23m.

Trong khi đó, mực nước sông Cầu tại trạm Đáp Cầu là 5,18m, thấp hơn báo động 2 khoảng 0,12m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống dưới mức báo động 3; lũ hạ lưu sông Cầu tiếp tục xuống và duy trì dưới mức báo động 2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước hạ lưu sông Thương tiếp tục giảm nhưng vẫn trên báo động 2, còn lũ ở hạ lưu sông Cầu về mức báo động 1.

Dự báo thời tiết ngày 27/8 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi dưới 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất phía Bắc 32-35 độ C, phía Nam 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 32-34 độ C.