Bão Narra suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16h ngày 25/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo đến 16h ngày 26/8, áp thấp nhiệt đới đổi hướng Đông Bắc, duy trì tốc độ khoảng 10km/h.

Tâm áp thấp nhiệt đới khi đó ở trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 5; vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua có gió cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Hướng di chuyển của bão số 4 (Ảnh: NCHMF).

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Cơ quan khí tượng dự báo từ tối 25 đến ngày 26/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp.