Mưa đá tiếp tục xuất hiện ở Hà Nội, Phú Thọ, Cao Bằng

Rạng sáng 1/4, nhiều phường, xã ngoại thành Hà Nội xuất hiện mưa đá. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia rạng sáng nay cảnh báo nhiều phường, xã cả ngoại thành và nội thành Hà Nội có mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Anh Nguyễn Mạnh Thắng (trú tại Đan Phượng) cho biết khoảng 2h cùng ngày, mưa đá hạt nhỏ xuất hiện và duy trì trong vài phút, sau đó chuyển sang mưa to.

Tại Phú Thọ, người dân cho biết mưa đá xuất hiện ở nhiều nơi lúc rạng sáng.

Tại Cao Bằng, chiều 31/3, dông lốc và mưa đá xuất hiện ở nhiều xã gây một số thiệt hại cho người dân.

Mưa đá xuất hiện ở Cao Bằng chiều 31/3 (Ảnh: CTV).

Đây là lần thứ hai Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc xuất hiện dông lốc, mưa đá. Ngày 29-30/3, dông lốc và mưa đá xảy ra gây nhiều thiệt hại cho người dân.

Trước đó, cơ quan khí tượng đã đưa ra cảnh báo từ tối 31/3 đến sáng 1/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định do sự chuyển thời tiết này, sẽ có sự “xung đột” giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng khiến cho khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo các chuyên gia, những hiện tượng này thường xảy ra nhanh, bất ngờ, có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tính mạng của người dân.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, đồng thời chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.

Các chuyên gia nhận định mưa dông và mưa đá xuất hiện ở miền Bắc là do rãnh áp thấp bị nén kết hợp hội tụ gió đến 5.000m. Hiện tượng này không bất thường.

Mưa đá hình thành do sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa khối không khí lạnh và nền nhiệt tăng nhanh ban ngày khiến khí quyển trở nên bất ổn, tạo điều kiện cho các đám mây dông phát triển mạnh.