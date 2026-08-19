Chiều nay Hà Nội nhiều nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 19/8, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới được dự báo di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h.

Cơ quan khí tượng nhận định trong 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu hồi cuối tháng 9/2025 (Ảnh: Hải Long).

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Các phương tiện hoạt động trên biển cần thường xuyên cập nhật diễn biến của áp thấp nhiệt đới, chủ động phòng tránh những khu vực thời tiết nguy hiểm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đã phát triển trên khu vực các xã, phường như: Trung Giã, Liên Minh, Hát Môn, Phúc Thọ, Yên Lãng, Đan Phượng, Dương Hòa, Tiến Thắng, Ô Diên, Sơn Đồng, Hoài Đức, Mê Linh, Tây Tựu, Xuân Phương, Tây Mỗ, An Khánh,...

Dự báo từ nay đến một giờ tới (khoảng 16h ngày 19/8), hầu hết các phường, xã của Hà Nội có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.