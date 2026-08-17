13 tỉnh thành có mưa lớn dồn dập trong 5 ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 17/8 đến ngày 18/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những trận mưa có cường độ rất lớn, vượt 100mm chỉ trong 3 giờ.

Từ đêm 18 đến ngày 21/8, mưa lớn tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ và Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị, với lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Riêng Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Quảng Trị, lượng mưa trong thời gian này phổ biến 80-170mm, cục bộ có nơi trên 230mm. Tính chung từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị có thể hứng lượng mưa 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt.

Riêng Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Quảng Trị, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, cục bộ trên 300mm/đợt.

Cùng thời gian, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Tại vùng núi, người dân cần đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Hình ảnh trận mưa ngập nặng nề ở Hà Nội hồi tháng 10/2025 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Dự báo thời tiết ngày 17/8, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 34-36 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, phía Nam có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.