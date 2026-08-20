Bão có thể hình thành trên Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc sắp mưa dữ dội

Chiều 20/8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo sáng sớm 21/8, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão số 4 với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Ông Mai Văn Khiêm đánh giá, áp thấp nhiệt đới hiện nằm trên một dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa phía Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do áp thấp nhiệt đới duy trì hoạt động trên dải hội tụ, di chuyển chậm, trong khi trường dòng dẫn quy mô lớn và sự tương tác với các hệ thống thời tiết xung quanh còn thay đổi, các mô hình dự báo hiện vẫn có sự phân tán nhất định về quỹ đạo, cường độ cũng như khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Căn cứ số liệu hiện tại, cơ quan khí tượng đưa ra 2 kịch bản chính về diễn biến của áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Trong đó, kịch bản thứ nhất có xác suất xảy ra khoảng 60-70%. Theo đó, sau khi đi vào Vịnh Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm và có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8.

Sau đó, bão dịch chuyển lên phía Bắc và đổ bộ vào khu vực ven biển Đông Bắc Bộ.

Với kịch bản này, mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ gia tăng trở lại từ ngày 21/8 và tập trung chủ yếu ở khu vực phía Đông.

Theo kịch bản này các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng và Quảng Ninh được cảnh báo có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to.

Kịch bản thứ hai có xác suất khoảng 30-40%, nhưng được cơ quan khí tượng đánh giá là kịch bản cực đoan hơn về mưa.

Theo kịch bản này, sau khi vào Vịnh Bắc Bộ và mạnh lên thành bão, bão tiếp tục di chuyển chậm về phía Tây, sau đó đổ bộ vào khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ rồi suy yếu.

Nếu diễn biến này xảy ra, phía Đông Bắc Bộ có thể hứng một đợt mưa to đến rất to, với cao điểm mưa kéo dài từ ngày 22 đến 25/8.

Ông Mai Văn Khiêm lưu ý các kịch bản dự báo vẫn có thể thay đổi khi áp thấp nhiệt đới di chuyển sâu hơn vào Vịnh Bắc Bộ trong 1-2 ngày tới.

Người dân và chính quyền các địa phương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới, đồng thời đề phòng gió mạnh, mưa lớn, dông và các hình thái thiên tai nguy hiểm có thể xảy ra trên biển và đất liền trong những ngày tới.