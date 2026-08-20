Miền Bắc mưa lớn kéo dài, áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Mưa tại các khu vực trên tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ đêm 22/8, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đợt mưa lớn tại các khu vực này có khả năng còn kéo dài.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Khu vực miền núi đối mặt nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 19h ngày 20/8, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía Tây Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo đến tối 21/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Khi đó, bão có thể đạt cường độ cấp 8, giật cấp 10, hoạt động trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 200km về phía Đông Đông Nam.

Đến tối 22/8, bão tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 3-5km/h, duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Miền Bắc tiếp tục mưa to kéo dài (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 21/8, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 31-33 độ C.