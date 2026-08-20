Áp thấp nhiệt đới sắp vào Vịnh Bắc Bộ, có thể mạnh thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 20/8, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo đến 13h ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Trong quá trình này, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm được xác định trên vùng biển phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông và vịnh Bắc Bộ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Đến 13h ngày 22/8, áp thấp nhiệt đới được dự báo di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ 3-5km/h, hoạt động trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 3-5km/h, cường độ cấp 6-7, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Từ chiều tối 20/8, gió trên Vịnh Bắc Bộ mạnh dần lên cấp 6-7.

Nếu áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, vùng gần tâm bão có thể xuất hiện gió cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.