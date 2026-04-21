Yêu cầu của Thanh tra Chính phủ với loạt dự án có vi phạm ở Hà Nội

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội vừa được Thanh tra Chính phủ công bố chiều 20/4.

Vì sao cấp sổ đỏ gặp nhiều khó khăn?

Thanh tra Chính phủ phát hiện UBND TP Hà Nội ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về đăng ký, cấp giấy chứng nhận có nội dung chưa rõ ràng, trùng lắp, còn một số tồn tại, thiếu sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật đất đai.

Tuy nhiên, các văn bản trên đã hết hiệu lực thi hành sau khi UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 61/2024 quy định về một số nội dung thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại các dự án khu đô thị, nhà ở tại Hà Nội đạt tỷ lệ thấp, theo thanh tra, nguyên nhân chủ yếu do chủ đầu tư có vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Sau khi chuyển nhượng cho khách hàng, việc cấp giấy chứng nhận đã gặp khó khăn, vướng mắc.

Kết luận nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, UBND các quận Nam Từ Liêm, Hà Đông, huyện Gia Lâm, Phúc Thọ (cũ) thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất còn một số nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật đất đai.

“Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người mua nhà tại 5 dự án khi các vi phạm của chủ đầu tư chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý dứt điểm, vi phạm theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ”, kết luận nêu.

Xác định lại nghĩa vụ tài chính, tránh thất thoát ngân sách

Đối với khu đất đấu giá tại vị trí đất TQS, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (cũ), Thanh tra Chính phủ yêu cầu Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi giao đất cho các chủ đầu tư thực hiện dự án thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Việc này phải bảo đảm tính đúng, tính đủ thu về ngân sách Nhà nước, không để thất thoát.

Hà Nội khẩn trương triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập (tập trung) tại xã Gia Lâm để bố trí quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội theo quy định, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương.

Với Dự án khu nhà ở thấp tầng Nam Thanh, Dự án khu hỗn hợp nhà ở, thương mại và văn phòng số 83 phố Hào Nam và Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại các ô đất TT14-TT19, UBND TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng.

Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư Dự án trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp và nhà ở cao tầng tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (cũ) thực hiện thỏa thuận, nhận chuyển nhượng với các hộ dân có đất trong phạm vi dự án (giai đoạn 2). Trường hợp chậm tiến độ, Hà Nội lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Với Dự án tòa nhà hỗn hợp Đài PT-TH Hà Nội, thanh tra đề nghị Hà Nội tiến hành xác định bổ sung tiền thuê đất đối với phần diện tích trên 1.500m2 tầng hầm nằm ngoài phần diện tích đất xây dựng và diện tích khoảng 1.080m2 sàn xây dựng, phần nằm ngoài chỉ giới xây dựng công trình nhà ở tại các tầng 2, 3, 4, 5 làm đường dốc xe lên và bể bơi.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư Dự án trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp Hồ Gươm Plaza hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh cơ cấu căn hộ theo quy định; xem xét, đối trừ khoản tiền thuê đất gần 20 tỷ đồng chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách trong quá trình xác định nghĩa vụ tài chính.

Cũng tại dự án này, chủ đầu tư được yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương rà soát lại diện tích đất nằm trong chỉ giới đường đỏ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo hồ sơ phê duyệt và theo thực tế để bàn giao theo quy định.

Vi phạm tại Dự án Làng Việt kiều Châu Âu, cơ quan thanh tra nêu rõ phải điều chỉnh diện tích tại hợp đồng thuê đất năm 2007, thu hồi diện tích gần 17.000m2 đất công viên cây xanh (đã ký hợp đồng thuê đất không đúng quy định). Đồng thời khẩn trương rà soát phần diện tích đất ở tăng thêm 142m2 tại dự án đã được Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra năm 2015 để tính tiền sử dụng đất.

Tại Dự án Khu nhà ở Phú Mỹ, chủ đầu tư cần hoàn thiện, nghiệm thu hạng mục PCCC theo quy định; thực hiện thi công hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt để bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng.

Ngoài chuyển hồ sơ Dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) tới Bộ Công an điều tra, xử lý, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP Hà Nội rà soát, điều chỉnh diện tích đất thực hiện dự án này tại quy hoạch chi tiết, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho chủ đầu tư. Hà Nội tiến hành xác định lại tiền sử dụng đất, trong đó xem xét giảm trừ một số khoản chi phí không đúng quy định với số tiền trên 11,5 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý tổng số tiền trên 106,2 tỷ đồng. Trong đó, nợ tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp của Dự án Usilk City trên 1,9 tỷ đồng và Dự án khu nhà ở thấp tầng Nam Thanh gần 70 tỷ đồng. Sau 6 tháng kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra, nếu chủ đầu tư không thực hiện, UBND TP Hà Nội chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý.

Tiền sử dụng đất đối với diện tích chuyển nhượng thực tế tăng so với diện tích đã được cơ quan chức năng xác định tại Dự án tòa nhà hỗn hợp Đài PT-TH Hà Nội tạm tính gần 34,5 tỷ đồng.