Xuyên đêm tìm cháu bé bỏ chạy lên đồi vì sợ tiếng chó sủa

Sáng 30/3, lãnh đạo UBND xã Lộc An, thành phố Huế cho biết các lực lượng chức năng đã hỗ trợ tìm kiếm, đưa một trường hợp bé trai 4 tuổi bị lạc trong vùng đồi núi trở về nhà.

Trước đó, lúc 18h25 ngày 29/3, cháu L.G.P (4 tuổi), con trai của chị L.T.P.T., trú tại thôn Bạch Thạch, xã Lộc An, sang nhà hàng xóm chơi. Khi nghe tiếng chó sủa, cháu bé hoảng sợ nên bỏ chạy lên khu đồi gần nhà hàng xóm.

Các lực lượng chức năng tìm thấy cháu bé và bàn giao cho gia đình trong đêm (Ảnh: UBND xã Lộc An cung cấp).

Mãi không thấy con trai về, gia đình nghi con mất tích nên nhờ bà con hàng xóm đi tìm, đồng thời thông báo đến cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ.

Nhận tin báo của người dân, lực lượng công an, Ban chỉ huy Quân sự xã, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Huế và bà con nhân dân đã tỏa ra nhiều hướng để tìm kiếm.

Đến hơn 1h ngày 30/3, các lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu ở khu đồi cách nhà hàng xóm khoảng 500m. Khi tìm thấy, cháu bé có biểu hiện hoảng loạn, tình trạng sức khoẻ bình thường, không bị thương.

Lực lượng công an, quân sự xã Lộc An đã bàn giao cháu lại cho gia đình ngay sau đó.