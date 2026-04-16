Xử phạt tài xế ô tô biển xanh dừng trên vạch mắt võng ở TPHCM

Ngày 16/4, Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản xử phạt ông P.T.H. (SN 1965, ngụ phường Phú Thọ Hòa) về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường.

Trước đó, người dân phản ánh đến Cục CSGT (C08, Bộ Công an) về việc ô tô mang biển số 50A-022.xx (nền xanh, chữ và số màu trắng) lấn làn, dừng xe trên vạch mắt võng tại khu vực nói trên. Sau khi tiếp nhận thông tin, PC08 đã chỉ đạo Đội CSGT Bến Thành vào cuộc xác minh.

Ô tô biển xanh dừng trên vạch mắt võng tại giao lộ ở phường Bến Thành (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra vào lúc 14h38 ngày 27/3 tại giao lộ Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai. Người điều khiển phương tiện là ông P.H.T. nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành quyết định xử phạt. Theo quy định, với lỗi không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường, tài xế ô tô sẽ bị phạt 500.000 đồng.

Lực lượng CSGT khuyến khích người dân tiếp tục cung cấp thông tin, phản ánh các trường hợp vi phạm để kịp thời xử lý. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.