Xử phạt đơn vị thi công mở rộng tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Ngày 16/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) vừa lập biên bản xử phạt đối với đơn vị thi công dự án mở rộng tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây là Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng V.N.

Trước đó, vào lúc 17h10 ngày 12/4, tại Km16+500 (thuộc xã An Phước, tỉnh Đồng Nai), trong quá trình thi công mở rộng tuyến cao tốc, đơn vị này không bố trí nhân sự có chuyên môn để hướng dẫn, điều tiết giao thông theo phương án đã được phê duyệt. Việc thiếu người điều tiết gây ùn ứ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 làm việc với đại diện đơn vị thi công (Ảnh: C08).

Cùng thời điểm, lực lượng CSGT ghi nhận một xe bồn trộn bê tông mang biển số 60C-317.xx đã nhập vào cao tốc tại điểm mở trong khu vực thi công mà không có lực lượng hướng dẫn, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo quy định, với hành vi vi phạm trên, đơn vị thi công sẽ bị xử phạt 10-14 triệu đồng. Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị đã thừa nhận vi phạm, cam kết khắc phục và chấp hành xử phạt theo quy định.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 yêu cầu đơn vị này bố trí đầy đủ lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông, đồng thời lắp đặt hệ thống cảnh báo, rào chắn… nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện dự án.