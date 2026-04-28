Xử lý 7 thanh thiếu niên dán biển số xe máy để tránh phạt nguội

Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 7 thanh thiếu niên. Các đối tượng này bị phát hiện điều khiển mô tô sử dụng vật liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe.

Dán băng keo che biển số xe máy để tránh phát hiện vi phạm (Ảnh: CTV).

Vụ việc được Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, phát hiện vào lúc 22h ngày 26/4. Khi tuần tra tại khu vực nội ô phường Cao Lãnh, lực lượng chức năng đã chặn giữ 7 thanh thiếu niên điều khiển mô tô có hành vi dùng băng keo đen dán lên biển số xe.

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận hành vi dán băng keo đen lên biển số xe nhằm mục đích trốn tránh sự phát hiện, xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông, đặc biệt là để né bị phạt nguội qua hệ thống camera giám sát.

Ngoài vi phạm về biển số, các phương tiện này còn có bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn về tiếng ồn và không trang bị gương chiếu hậu.

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, hành vi điều khiển xe gắn biển số sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.