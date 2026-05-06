Xem xét điều chuyển người đứng đầu nếu giải ngân vốn đầu tư công ì ạch

Trước tình trạng giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đã ban hành chỉ thị yêu cầu đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026. Kết quả giải ngân sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 29/4, Đắk Lắk mới giải ngân được hơn 256 tỷ đồng (đạt 4,49%) cho kế hoạch vốn năm 2025 được kéo dài sang năm 2026, và gần 733 tỷ đồng (đạt 7,72%) cho kế hoạch vốn năm 2026. Tỷ lệ này được đánh giá là thấp hơn so với bình quân chung của cả nước.

Dự án Hồ thủy lợi Ea Tam, với tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng, đang đối mặt với tình trạng chậm tiến độ và giải ngân kém do vướng mắc về mặt bằng (Ảnh: Thúy Diễm).

Để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm nay (bao gồm cả vốn năm 2026 và vốn năm 2025 kéo dài), Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nâng cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ.

Đối với vốn kéo dài từ năm 2025 phải phấn đấu giải ngân hoàn thành trước ngày 31/12. Các chủ đầu tư không hoàn thành kế hoạch giải ngân (trừ trường hợp bất khả kháng) sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm.

Đối với kế hoạch vốn năm 2026, phấn đấu đến ngày 30/6 đạt tối thiểu 60% giải ngân; đến ngày 30/9 đạt 80% và đến ngày 31/1/2027 phải đạt 95-100%.

Các ban quản lý dự án, UBND xã, phường được giao làm chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo tháng, quý và cam kết tiến độ. Trong trường hợp dự án không thực hiện được việc giải ngân theo tiến độ cam kết, chủ đầu tư phải đề xuất điều chuyển vốn cho các dự án khác và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu chậm giải ngân do nguyên nhân chủ quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét trách nhiệm, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển công tác, kiện toàn người đứng đầu hoặc cấp phó phụ trách đối với các đơn vị chậm giải ngân kéo dài, không có chuyển biến.

Kết quả giải ngân sẽ là tiêu chí quan trọng để Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương được giao làm chủ đầu tư.