Xe tải lao xuống vực sâu 100m, tài xế tử vong trong cabin

Ngày 2/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Pha Long (tỉnh Lào Cai) cho biết, vào khoảng 17h30 ngày 1/12, anh N.V.H. (SN 1973, quê Ninh Bình) điều khiển xe tải mang BKS 34C-091.xx chở gừng tươi di chuyển trên quốc lộ 4D theo hướng từ Pha Long đi Mường Khương. Khi đến địa phận thôn Xà Khái Tủng, xe bất ngờ mất lái và lao xuống vực sâu khoảng 100m.

Chiếc xe tải bị rơi xuống vực sâu khoảng 100m (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Pha Long có mặt, huy động lực lượng và tổ bảo vệ an ninh trật tự các thôn đến hiện trường.

Nhà chức trách cho biết do vực sâu, công tác cứu hộ khó khăn nên chính quyền địa phương đã đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lào Cai hỗ trợ.

Tại hiện trường, xe tải nằm sâu dưới vực, địa hình hiểm trở và trơn trượt. Khi lực lượng chức năng tiếp cận xe tải, lái xe H. đã tử vong, bị mắc kẹt trong cabin. Sau khoảng 30 phút, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Theo lãnh đạo địa phương, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do ô tô tải bị mất phanh.