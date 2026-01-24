Xe tải gây tai nạn liên hoàn, tông chết và bị thương 3 con bò

Trưa 24/1, Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến một tài xế bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 9h15 cùng ngày, trên tuyến đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột đoạn qua nút giao vòng xoay Phạm Ngũ Lão.

Xe tải chở vật liệu gây nên vụ tai nạn liên hoàn trên đường tránh (Ảnh: Trương Nguyễn).

Xe tải chở vật liệu xây dựng mang biển kiểm soát 47H-049.xx do ông Nguyễn Văn Minh (45 tuổi, trú tại xã Ea Đar, Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường tránh Tây Buôn Ma Thuột.

Khi di chuyển đến vòng xoay Phạm Ngũ Lão, bất ngờ xe tải lao thẳng về phía trước tông vào ô tô do ông P.P.S. (43 tuổi, trú phường Thành Nhất, Đắk Lắk) đang dừng đèn đỏ phía trước.

Sau đó, xe tải chở vật liệu xây dựng di chuyển nhanh về phía trước tông vào bên hông ô tô do ông T.T.T. (39 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) điều khiển.

Ô tô bị xe tải tông gây hư hỏng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Chưa dừng lại, xe tải lao vút về phía trước tông vào 3 con bò của người dân rồi lao thêm khoảng 500m, tông vào dải phân cách và gây đổ trụ đèn chiếu sáng mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến tài xế Minh bị thương nhẹ và đang được cơ quan chức năng kiểm tra nồng độ cồn, ma túy.

Bò của người dân cũng bị xe tải tông chết (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại hiện trường, 3 con bò bị chết và bị thương; các phương tiện đều bị hư hỏng khá nặng. Thiệt hại về tài sản ban đầu ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, xe tải chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu mất phanh và may mắn thời điểm xảy ra tai nạn ít có phương tiện lưu thông qua khu vực nên không gây thiệt hại nặng về người.