Xe Mercedes tông gãy cây xanh rồi lật nghiêng ở TPHCM

Chiều 31/3, Công an xã Bàu Bàng đang xử lý hiện trường vụ ô tô tông gãy cây xanh, lật nghiêng trong khu công nghiệp Bàu Bàng.

Chiếc Mercedes lật nghiêng trên bãi cỏ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, gần 14h cùng ngày, nam tài xế lái ô tô hiệu Mercedes biển số 61LD-084.xx trên đường N9, trong khu công nghiệp Bàu Bàng (xã Bàu Bàng).

Trong lúc băng qua điểm giao với đường DC, phương tiện tông gãy cây xanh, lao lên bãi cỏ ven đường rồi lật nghiêng. Vụ việc làm chiếc ô tô hư hỏng, bung túi khí.

Sau tai nạn, nam tài xế tự thoát ra ngoài rồi rời khỏi hiện trường.

Người dân phát hiện vụ việc nên trình báo công an.