Xe Mercedes-Benz biển 80B-7879 hạ giá hơn 400 triệu đồng vẫn “ế”

Ngày 20/8, Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Việt Nam (đơn vị tổ chức đấu giá tài sản) cho biết đã hoàn tất đấu giá 3 ô tô là tài sản thanh lý của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.

Trong lô tài sản này xe có giá khởi điểm cao nhất là ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz E300 (W212), biển số 80B-7879, sản xuất năm 2009, với mức giá 239,7 triệu đồng.

Ô tô Mercedes-Benz E300 (W212), biển số 80B-7879, được Đà Nẵng thanh lý (Ảnh: Hoài Sơn).

Đây không phải lần đầu chiếc xe được đưa ra đấu giá. Năm 2023, xe có giá khởi điểm hơn 632 triệu đồng.

Đến năm 2024, mức giá giảm còn hơn 588 triệu đồng và năm 2025 tiếp tục hạ xuống 470 triệu đồng.

Đến tháng 8, giá khởi điểm của chiếc Mercedes-Benz E300 được giảm còn hơn 239 triệu đồng.

Trên website của Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Việt Nam thể hiện đã hết thời gian bán tài sản, kết quả đấu giá ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz E300 (W212) nói trên là 0 đồng.

Lãnh đạo Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Việt Nam cho biết tài sản này không có khách hàng tham gia phiên đấu giá.

Ngoài Mercedes-Benz E300, tài sản còn lại gồm ô tô Ford Everest, biển số 43E-2159, giá khởi điểm hơn 73 triệu đồng và xe Mazda, biển số 43A-111.05, có giá 17 triệu đồng. Tất cả đều đấu giá không thành công.

Theo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, 3 tài sản nói trên được hình thành trên cơ sở các quyết định thu hồi và thanh lý tài sản công của UBND thành phố Đà Nẵng theo đúng quy định.