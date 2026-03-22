Xe máy tông vào lan can trước cửa hầm Phú Gia, 2 người tử vong tại chỗ

Sáng 22/3, lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Theo chính quyền sở tại, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4h52 cùng ngày, tại km1+600 đường dẫn phía Bắc hầm Phú Gia, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa phận xã Chân Mây - Lăng Cô.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trước cửa hầm Phú Gia (Ảnh: Người dân cung cấp).

Thời điểm nêu trên, anh N.V.T. (SN 2005, trú tại phường Thanh Thủy) điều khiển xe máy biển số 75AC-035.xx, chở chị T.T.N.H. (SN 2012, trú tại xã Phú Hồ, cùng thành phố Huế), lưu thông qua hầm Phú Gia theo hướng Huế - Đà Nẵng.

Khi đến cửa hầm Phú Gia, xe máy do anh T. điều khiển bất ngờ tông vào lan can dành cho người đi bộ. Hậu quả, cả 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ, phương tiện bị hư hỏng nặng.