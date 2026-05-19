Xe bồn lật trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Vụ tai nạn xảy ra vào 4h30 ngày 19/5 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn thuộc địa bàn xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian này, tài xế (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe bồn lưu thông trên cao tốc theo hướng Nam - Bắc, đến khu vực cách nút giao quốc lộ 28 khoảng 2km, ô tô bất ngờ lao vào lề đường rồi lật nghiêng vào hành lang cao tốc.

Tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng giao thông qua khu vực bị gián đoạn.

Hiện trường xe bồn lật nghiêng trên cao tốc (Ảnh: Văn Châu).

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp đơn vị quản lý tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có mặt tại hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông.

Do xe bồn có tải trọng lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải tạm đóng một đoạn cao tốc hướng Nam - Bắc để xử lý sự cố.

Các phương tiện lưu thông cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng Nam - Bắc được hướng dẫn rời cao tốc tại nút giao quốc lộ 28, di chuyển ra quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.