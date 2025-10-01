Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I

Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ghi dấu bước phát triển mới của Ninh Bình sau khi sáp nhập (3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình). Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc sáng 1/10 (Ảnh: Hồng Giang).

Tại đại hội, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025 trình bày diễn văn khai mạc nêu rõ, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7, trên cơ sở hợp nhất 3 Đảng bộ Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

Cùng với cả nước, trong thời gian ngắn, với quyết tâm cao tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị trong tỉnh tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy theo đơn vị hành chính mới sau sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình cũng đã chỉ đạo 133/133 đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương. Đây là điều kiện quan trọng để tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025 trình bày diễn văn khai mạc đại hội (Ảnh: Hồng Giang).

"Đại hội lần này có trách nhiệm thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng để đưa Ninh Bình phát triển trong nhiệm kỳ 2025-2030", ông Trương Quốc Huy nhấn mạnh.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 do ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt nêu, hiện nay tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng - dịch vụ của tỉnh chiếm 81,25%.

Quy mô kinh tế của tỉnh sau hợp nhất đạt trên 352.000 tỷ đồng; thu ngân sách năm 2025 ước đạt trên 75.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân ước đạt 9,26%/năm; tổng sản phẩm bình quân đầu người đến hết năm 2025 ước đạt 89,45 triệu đồng.

"Nhiệm kỳ 2025-2030, Ninh Bình tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, động lực, tăng tốc bứt phá theo mô hình tăng trưởng mới; phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc trung ương, có công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người.

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt báo cáo chính trị (Ảnh: Hồng Giang).

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ mới tỉnh Ninh Bình xác lập vị thế, vai trò của trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế; trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm y tế và chăm sóc sức khỏe; trung tâm công nghiệp công nghệ cao quan trọng của liên vùng và đất nước.

Xây dựng tiềm lực quốc phòng địa phương và khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, kinh tế phát triển, xã hội phồn vinh, Nhân dân hạnh phúc, bản sắc văn hóa địa phương được gìn giữ và phát huy", Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo đại hội.