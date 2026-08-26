Xác minh tin báo cháy để sử dụng hiệu quả nguồn lực phòng cháy chữa cháy

Trong quy trình này, tốc độ truyền tin là điều kiện cần, còn độ chính xác quyết định việc xử lý đúng tình huống. Ngay khi có cảnh báo, chủ cơ sở hoặc người được phân công phải xác minh đó là tin cháy thật hay cảnh báo không phát sinh từ vụ cháy. Việc ra mắt Trung tâm tại TPHCM cũng góp phần làm rõ trách nhiệm của cơ sở trong tiếp nhận, kiểm tra và phản hồi cảnh báo.

Tín hiệu truyền nhanh vẫn cần được xác minh

Khi đầu báo nhận biết khói, nhiệt hoặc hệ thống được kích hoạt, tín hiệu cần được truyền đi ngay, hạn chế nguy cơ bỏ lỡ thời điểm xử lý ban đầu. Tuy nhiên, tín hiệu từ đầu báo không đồng nghĩa chắc chắn đang xảy ra cháy. Khói, hơi nóng, bụi, hoạt động sửa chữa hoặc sự cố kỹ thuật có thể kích hoạt cảnh báo dù thực tế không có đám cháy.

Nếu mọi cảnh báo đều được xem là tin cháy thật, lực lượng chức năng có thể bị huy động không cần thiết. Ngược lại, nếu chủ quan cho rằng hệ thống báo nhầm, cơ sở có thể bỏ qua vụ cháy thật và chậm ứng phó.

Mọi cảnh báo đều cần cơ sở xác minh (Ảnh: GTEL).

Khi nhận cuộc gọi tự động và thông báo trên GSafePro, người phụ trách cần kiểm tra khu vực phát sinh cảnh báo. Kết quả xác minh phải được phản hồi trên hệ thống, tạo thêm căn cứ để lực lượng chức năng điều động và chi viện.

Chủ cơ sở không phải khai báo lại thông tin đã có

Khi người dân gọi đến số 114, cán bộ trực cần trao đổi với người báo tin để làm rõ địa chỉ, vị trí xảy ra sự cố, đầu mối liên hệ và một số thông tin cần thiết. Trong những tình huống khẩn cấp, người gọi có thể mất bình tĩnh, mô tả địa chỉ chưa đầy đủ hoặc không nắm rõ đặc điểm của cơ sở.

Dữ liệu cơ sơ đã được cập nhập trên bản đồ số (Ảnh: GTEL).

Với hệ thống truyền tin báo cháy, dữ liệu cơ sở đã được khai báo từ trước. Khi xác minh tin cháy thật, thông tin được chuyển tới các cấp chỉ huy của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, đơn vị phụ trách địa bàn, phục vụ tiếp nhận, điều động.

Người phụ trách không phải khai báo lại toàn bộ dữ liệu, mà tập trung xử lý ban đầu, xác nhận tình trạng trên GsafePro. Điều này giúp rút ngắn các bước trung gian, hỗ trợ quá trình tiếp nhận, chỉ huy và điều động.

Hạn chế điều động không cần thiết

Mỗi tin báo cháy đều có thể dẫn tới việc huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy và nguồn lực liên quan. Khi phương tiện và cán bộ, chiến sĩ rời vị trí trực, khả năng sẵn sàng ứng phó tại khu vực phụ trách cũng bị phân tán. Vì vậy, một tin cháy giả không chỉ làm phát sinh chi phí mà còn có thể ảnh hưởng đến việc bố trí lực lượng nếu cùng thời điểm xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố cứu nạn, cứu hộ khác.

Việc cơ sở phản hồi kịp thời sẽ bổ sung căn cứ cho quá trình phân loại, điều động. Tin cháy thật được ưu tiên xử lý khẩn trương; tin cháy giả được sàng lọc và làm rõ nguyên nhân. Đây là khâu quan trọng để nguồn lực phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được sử dụng đúng tình huống, đúng thời điểm.

Trung tâm Dịch vụ khách hàng GTEL GEIC vận hành, giám sát hệ thống 24/7

Thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ truyền tin báo cháy được Bộ Công an giao cho Tổng công ty GTEL, Trung tâm Dịch vụ khách hàng GTEL GEIC vận hành 24/7, hỗ trợ theo dõi hệ thống tại cơ sở.

Trung tâm Dịch vụ khách hàng GTEL GEIC hoạt động 24/7 (Ảnh: GTEL).

Thông qua thiết bị truyền tin báo cháy, Trung tâm tiếp nhận cảnh báo, giám sát trạng thái thiết bị và khả năng kết nối. Khi đường truyền gián đoạn, mất tín hiệu hoặc thiết bị bất thường, thông tin được ghi nhận để hỗ trợ cơ sở kiểm tra, khắc phục.

Việc giám sát giúp hạn chế tình trạng thiết bị không duy trì kết nối hoặc bất thường kỹ thuật không được phát hiện. Khi có cảnh báo, hệ thống gọi tự động và gửi thông báo qua GSafePro. Trung tâm theo dõi phản hồi, hỗ trợ khi quá trình tiếp nhận hoặc xác minh bị gián đoạn.

Nâng cao trách nhiệm xác minh tại cơ sở

Hiệu quả của hệ thống truyền tin báo cháy phụ thuộc trực tiếp vào sự chủ động của người đứng đầu cơ sở. Mỗi cơ sở cần phân công rõ người tiếp nhận cảnh báo, cập nhật đầy đủ số điện thoại và tài khoản GSafePro, bảo đảm luôn có người kiểm tra, xác minh và phản hồi khi tín hiệu phát sinh, kể cả ngoài giờ làm việc.

Cơ sở cần xác minh tin cháy trên ứng dụng GsafePro (Ảnh: GTEL).

Mọi cảnh báo đều phải được xem xét nghiêm túc, không chủ quan bỏ qua vì cho rằng hệ thống báo nhầm. Khi xác định là tin cháy thật, cơ sở cần khẩn trương thực hiện phương án thoát nạn, xử lý ban đầu và phối hợp với lực lượng chức năng. Trường hợp xác định tin cháy giả, nguyên nhân phát sinh cảnh báo cần được kiểm tra, khắc phục để hạn chế tái diễn.

Vì vậy, xác minh tin cháy cần được xác định là một bước quan trọng trong quy trình xử lý tình huống tại cơ sở. Phân công rõ người phụ trách, duy trì đầu mối liên hệ và phản hồi kịp thời trên GSafePro sẽ giúp hệ thống phát huy hiệu quả trong thực tế.