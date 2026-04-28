Vụ trúng đấu giá lô đất “ảo": Công an phát hiện nhiều bất cập

Ngày 28/4, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng An ninh kinh tế đã vào cuộc xác minh vụ ông Đặng Huy Dũng (trú tại xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) trúng đấu giá lô đất không có trên thực địa. Đây là lô đất số 19 thuộc khu dân cư Cây Trắc mà ông Dũng trúng đấu giá từ năm 2007.

Qua xác minh, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện việc giao đất, quy hoạch, sử dụng đất để thực hiện dự án không trùng khớp về diện tích. Việc bàn giao đất thực địa sau khi trúng đấu giá còn bất cập, ranh giới giữa khu dân cư Cây Trắc và các hộ dân giáp ranh khu có sự thay đổi.

Ông Đặng Huy Dũng, người trúng đấu giá lô đất "ảo" (Ảnh: Quốc Triều).

Tuy nhiên, Phòng An ninh kinh tế đã gặp khó khăn trong quá trình xác minh vụ việc do hồ sơ, tài liệu không được lưu trữ đầy đủ tại UBND xã Bình Sơn. Do đó, đơn vị này chưa đủ căn cứ để xác định nguyên nhân vụ việc.

Hiện Phòng An ninh kinh tế đã đề nghị UBND xã Bình Sơn phối hợp kiểm tra, làm rõ vụ việc để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Như Dân trí phản ánh, năm 2007, UBND xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn cũ (nay là xã Bình Sơn) tổ chức đấu giá đất tại khu dân cư Cây Trắc.

Ông Đặng Huy Dũng trúng đấu giá lô đất số 18 và 19. Năm 2018, ông Dũng khởi công xây dựng nhà trên 2 lô đất này thì phát sinh tranh chấp. Ông Dũng nhờ cán bộ địa chính kiểm tra và phát hiện khu dân cư Cây Trắc chỉ có 18 lô đất. Lô đất số 19 mà ông trúng đấu giá với số tiền 183 triệu đồng chỉ nằm trên giấy.