Vụ thiếu nữ câm điếc bị người đàn ông sàm sỡ: Phạt tiền, xin lỗi công khai

Chiều 25/8, lãnh đạo Công an xã Krông Năng (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính ông N.M.K. (59 tuổi, trú tại thôn Đông Hồ, xã Krông Năng) số tiền 7 triệu đồng về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục em T.K.N. (17 tuổi, trú cùng thôn, bị câm điếc bẩm sinh).

Người đàn ông 59 tuổi sàm sỡ, quấy rối tình dục thiếu nữ khuyết tật (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo quyết định xử phạt, tình tiết tăng nặng đối với ông K. là hành vi vi phạm thực hiện đối với người khuyết tật. Tình tiết giảm nhẹ là người vi phạm tự nguyện khai báo và hối lỗi về việc làm sai trái của mình.

Ngoài phạt tiền, ông K. còn bị buộc xin lỗi em N. công khai tại trụ sở Công an xã Krông Năng, trước sự chứng kiến của người thân thiếu nữ.

Theo cơ quan công an, khoảng 19h30 ngày 6/8, sau khi uống rượu bia, ông K. đi bộ đến phòng trọ của ông P.N.Q. (bố nuôi em N.) để chơi. Tại đây, người này gặp ông Q. cùng em N. đang ở trong phòng nên ngồi lại trò chuyện. Một lúc sau, ông Q. mang túi rác đi vứt và nhờ ông K. ở lại trông con nuôi giúp.

Thời điểm này, ông K. ngồi trên ghế salon, còn em N. nằm dựa đầu lên đùi người đàn ông này. Lợi dụng lúc chỉ có 2 người, ông K. đã có hành vi sờ soạng vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể thiếu nữ. Sau khi ông Q. quay trở lại, ông K. đứng dậy và về nhà.

Em N. bị câm điếc bẩm sinh và mắc chứng động kinh (Ảnh: Quỳ Phan).

Nhận thấy con gái nuôi có biểu hiện bất thường, ông Q. kiểm tra camera an ninh và phát hiện toàn bộ hành vi của ông K.. Sau đó, gia đình đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Theo Công an xã Krông Năng, hành vi của ông N.M.K. đã vi phạm quy định về an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội, quy định tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ.

Như Dân trí đưa tin, clip ghi lại cảnh ông K. có hành vi sàm sỡ thiếu nữ 17 tuổi bị câm điếc bẩm sinh được đăng tải gây bức xúc trong dư luận.

Hình ảnh từ camera cho thấy ông K. nhiều lần đưa tay đụng chạm vào cơ thể thiếu nữ, trong đó có những vùng nhạy cảm. Dù em N. liên tục hất tay, ú ớ và có biểu hiện phản ứng, không đồng tình, người đàn ông vẫn tiếp tục hành vi. Chỉ đến khi bố nuôi của thiếu nữ quay về, hành động trên mới dừng lại.

Em N. được ông Q. nhận nuôi từ bé. Ngoài bị câm điếc bẩm sinh, thiếu nữ này còn mắc chứng động kinh.