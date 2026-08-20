Xác minh clip thiếu nữ câm điếc nghi bị người đàn ông lớn tuổi sàm sỡ

Ngày 20/8, lãnh đạo UBND xã Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết chính quyền địa phương đã nắm được thông tin về clip ghi lại cảnh người đàn ông lớn tuổi nghi có hành vi sàm sỡ một thiếu nữ 17 tuổi bị câm điếc bẩm sinh trên địa bàn.

Người đàn ông lớn tuổi có hành vi đụng chạm vào một số vùng nhạy cảm trên cơ thể thiếu nữ 17 tuổi bị câm điếc bẩm sinh (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo lãnh đạo xã Krông Năng, thiếu nữ này được ông P.N.Q. (trú tại thôn Đồng Hồ, xã Krông Năng) nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Ngoài bị câm điếc bẩm sinh, thiếu nữ còn mắc chứng động kinh.

"Cơ quan công an đang xác minh vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật", lãnh đạo UBND xã Krông Năng thông tin.

Theo nội dung clip được chia sẻ, thiếu nữ 17 tuổi nằm trên đùi một người đàn ông lớn tuổi. Người này nhiều lần có hành động đụng chạm vào cơ thể thiếu nữ, trong đó có những vùng nhạy cảm.

Dù thiếu nữ này liên tục hất tay, ú ớ và có biểu hiện phản ứng, không đồng tình với hành động của người đàn ông, nhưng người này vẫn tiếp tục hành vi của mình.

Chỉ đến khi cha nuôi của thiếu nữ xuất hiện, người đàn ông mới dừng lại. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh trong nhà của người cha nuôi ghi lại.

Clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người, gây bức xúc và phẫn nộ trong dư luận. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ sự việc và có biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thiếu nữ bị câm điếc này.