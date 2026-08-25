Vụ hủy trúng đấu giá khách sạn 42 tỷ đồng: Đề xuất VKS kiểm sát toàn diện

Chiều 25/8, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) thông tin với báo chí xung quanh việc cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên bán đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, Thái Nguyên) gây xôn xao dư luận.

Kết quả trúng đấu giá khách sạn River trên 41,8 tỷ đồng vừa được Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên thông báo hủy bỏ.

Kết quả đấu giá khách sạn River ở tỉnh Thái Nguyên mới đây bị hủy bỏ (Ảnh: Thái Nguyên).

Đề xuất giao VKSND tỉnh Thái Nguyên kiểm sát toàn diện hồ sơ vụ việc

Cục Quản lý Thi hành án dân sự cho biết, ngày 13/3/2023 TAND thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) có Bản án số 02/KDTM-ST buộc Công ty TNHH khách sạn du lịch Huy Hùng phải trả cho Ngân hàng VietinBank số tiền tạm tính đến ngày 16/2/2023 hơn 55,7 tỷ đồng.

Trường hợp công ty không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, VietinBank được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tiến hành kê biên, phát mại các tài sản bảo đảm là thửa đất số 201, 103 và tài sản gắn liền với đất để thu hồi nợ.

Đến ngày 19/10/2023, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Thái Nguyên ra quyết định thi hành án theo yêu cầu. Ngày 10/5/2024, chấp hành viên ban hành quyết định cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là khách sạn River để đảm bảo thi hành án.

Sau kê biên, các đương sự thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá. Kết quả thẩm định giá khách sạn River lần đầu trên 40,3 tỷ đồng.

Tháng 9/2025, lãnh đạo Công ty Huy Hùng có đơn đề nghị thẩm định giá lại tài sản. Sau đó, khách sạn River được thẩm định với giá trên 41,55 tỷ đồng.

Cũng theo Cục Quản lý Thi hành án dân sự, ngày 11/12/2025, Công ty đấu giá hợp danh Hùng Dũng tổ chức bán đấu giá khách sạn thành công cho ông Đ.X.H. (trú ở Phú Diễn, Hà Nội) với số tiền trên 41,8 tỷ đồng. Đến ngày 12/1 năm nay, ông H. nộp đủ tiền mua tài sản.

Ngày 31/7, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá. Sau đó, người đàn ông này bất ngờ có văn bản đề nghị hủy kết quả đấu giá.

Cơ quan thi hành án đang tiếp tục tổ chức thi hành vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Cục Quản lý Thi hành án dân sự phản ánh, ngày 18/8 Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên có công văn báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên toàn bộ vụ việc.

Cơ quan này đồng thời đề xuất Ban Nội chính Tỉnh ủy giao VKSND tỉnh Thái Nguyên thực hiện kiểm sát toàn diện hồ sơ vụ việc.

Thi hành án Thái Nguyên tổ chức cưỡng chế khách sạn River hôm 31/7 (Ảnh: Thi hành án Thái Nguyên)

Bộ Tư pháp hai lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Thông tin với báo chí, lãnh đạo Cục Quản lý Thi hành án dân sự cho hay, quá trình thi hành án nói trên, Công ty Huy Hùng và bà N.T.B.Đ. - Giám đốc, người đại diện theo pháp luật - có nhiều đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại việc thẩm định giá, thẩm định giá lại cũng như việc công khai, minh bạch trong lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản.

Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, Cục Quản lý Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đã xem xét, giải quyết theo quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Lần thứ nhất, Bộ Tư pháp nhận được công văn của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng vào tháng 6 năm nay, yêu cầu chỉ đạo kiểm tra, rà soát nội dung phản ánh của Công ty Huy Hùng.

Sau đó, Cục Quản lý Thi hành án dân sự chuyển đơn yêu cầu Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên giải quyết và trả lời đơn theo thẩm quyền. Ngày 4/8, Bộ Tư pháp có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về vụ việc, trong đó nêu rõ cơ quan thi hành án dân sự đã giải quyết theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Lần thứ hai, ngày 7/8 Bộ Tư pháp nhận được công văn của Văn phòng Chính phủ đề nghị khẩn trương giải quyết khiếu nại, phản ánh về vụ việc. Tới ngày 15/8, Bộ này tiếp tục có báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

"Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã thực hiện tiếp nhận, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý thông tin, tổng hợp tình hình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao”, cơ quan này cho hay.