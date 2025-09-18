Vụ đường dẫn lên cầu uốn lượn khó hiểu: Phương án tối ưu?

Những ngày qua, hình ảnh đường dẫn lên cầu Bãi Thẹn đang được thi công ở Hà Tĩnh thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Dự án cầu và đường dẫn đang thi công ở giai đoạn sắp về đích nhưng khiến người dân ngỡ ngàng.

Bởi cầu nằm một nơi, đường dẫn tại thôn Gia Thịnh (xã Đức Thịnh) một nẻo, không thẳng hàng. Người dân cũng phản ánh lan can cầu nằm giữa tim đường khiến họ lo ngại mất an toàn giao thông khi công trình được đưa vào sử dụng.

Hình ảnh cầu Bãi Thẹn và đường dẫn lên cầu (Ảnh: Dương Nguyên).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau khi UBND huyện Đức Thọ (chủ đầu tư cũ) giải thể, cơ quan này đã tiếp nhận dự án.

Qua kiểm tra, cơ quan này nhận thấy nhà thầu, đơn vị thi công đã thực hiện đúng so với thiết kế do Sở Xây dựng Hà Tĩnh thẩm định, UBND huyện Đức Thọ (cũ) phê duyệt.

Theo ông Linh, cây cầu cũ rộng chỉ 2,5m, thiết kế đơn giản và bị sà lan chở cát đâm hư hỏng vào cuối tháng 7/2020. Cuối năm 2024, UBND huyện Đức Thọ cũ bố trí được nguồn vốn để xây dựng cầu mới kiên cố, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân, đây là một nỗ lực lớn sau nhiều năm chờ đợi.

Người dân bày tỏ băn khoăn vì lan can cầu nằm giữa đường (Ảnh: Dương Nguyên).

Tuy nhiên quá trình triển khai, việc đưa ra giải pháp thiết kế và thi công gặp không ít khó khăn. Cầu mới cần có độ cao và độ dốc phù hợp để tàu thuyền qua lại, trong khi kinh phí hạn chế, khu dân cư hai bên cầu lại đông đúc, nhà cửa san sát.

"Vì vậy, giải pháp hiện nay được lựa chọn là phương án tối ưu. Còn đường dẫn đã có quy hoạch, sau này sẽ mở rộng thêm", ông Linh nói.

Về việc người dân xã Đức Thịnh thắc mắc lan can cầu nằm giữa tim đường, ông Linh giải thích do nhiều hộ dân sống sát cầu nên đơn vị thi công vẫn phải đổ thêm đường bê tông để đảm bảo việc đi lại.

Vị giám đốc cũng cho rằng hiện nay, dự án chưa hoàn thiện, các hạng mục như vạch kẻ đường phân làn, biển báo chưa được lắp đặt nên người dân chưa hình dung rõ. Đơn vị liên quan đang phối hợp với địa phương xử lý mặt bằng để hoàn thiện công trình.

Công trình cầu Bãi Thẹn chưa hoàn thiện, chủ đầu tư cho rằng khi hoàn thành người dân mới hình dung rõ (Ảnh: Dương Nguyên ).

"Sau khi kiểm tra, nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật, chúng tôi mới nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng", ông Linh khẳng định.

Dự án cầu Bãi Thẹn bắc qua sông Nhà Lê nối tổ dân phố Hồng Thuận, phường Nam Hồng Lĩnh và thôn Gia Thịnh, xã Đức Thịnh (tỉnh Hà Tĩnh) được xây dựng để thay thế cho cây cầu cũ bị chiếc sà lan chở cát tông trúng, làm hư hỏng vào cuối tháng 7/2020.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cầu Bãi Thẹn được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào ngày 5/6/2024 do UBND huyện Đức Thọ (cũ) làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án là khôi phục cầu Bãi Thẹn bắc qua sông Nhà Lê, tạo sự liên kết vùng, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và kết nối giao thương giữa huyện Đức Thọ cũ và thị xã Hồng Lĩnh cũ.

Tổng mức đầu tư hơn 19,6 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 13 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 2,7 tỷ đồng và các chi phí khác.

Dự án có quy mô xây dựng cầu và đường hai đầu cầu, trong đó cầu được thiết kế xây dựng vĩnh cửu với 3 nhịp, chiều dài toàn cầu tính đến đuôi mố 50m, rộng 7m.

Đường đầu cầu phía phường Nam Hồng Lĩnh dài gần 80m, mặt đường rộng 3,5m; đường phía xã Đức Thịnh dài 160m, mặt đường rộng 3,5m, nền rộng 5m.