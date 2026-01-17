Vụ 2 nhóm người xô xát ở Nha Trang: Nhiều tiểu thương bị vạ lây

Ngày 17/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, Công an phường đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có hành vi ẩu đả trong vụ việc xảy ra tại các ki-ốt kinh doanh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Điều tra ban đầu xác định, khi phát hiện ki-ốt bên cạnh bày bán các mặt hàng tương tự, một nữ tiểu thương đã nhờ người thân mang ổ khóa đến khóa cửa ki-ốt của đối phương, dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó, người thân của chủ hai ki-ốt có mâu thuẫn đã lao vào đánh nhau.

Hai nhóm người lao vào đánh nhau vì mâu thuẫn trong kinh doanh (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Theo lãnh đạo UBND phường Nha Trang, khu đất bố trí các ki-ốt trong vụ việc ẩu đả thuộc sự quản lý của Trung tâm hội nghị và nhà khách (gọi tắt là trung tâm), trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa.

Sau đó, trung tâm ký hợp đồng cho ông Vũ Đình Khoa thuê phần sân nhà khách tại số 46 Trần Phú (phường Nha Trang), mặt đường Nguyễn Thị Minh Khai để bố trí 12 ki-ốt phục vụ khách du lịch.

Sau vụ ẩu đả, ngày 14/1, Trung tâm hội nghị và nhà khách đã có thông báo đề nghị toàn bộ các ki-ốt tại khu vực này tạm dừng hoạt động.

Ngoài ra, tại cuộc họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội ngày 15/1, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho rằng cần xử lý theo hướng chấm dứt hoạt động các ki-ốt nhằm đảm bảo trật tự đô thị, mỹ quan khu vực ven biển và môi trường du lịch Nha Trang.

Trước thông tin trên, nhiều chủ ki-ốt không liên quan đến vụ ẩu đả bày tỏ lo lắng, cho rằng họ là những người vô can nhưng đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng lớn.

Ki-ốt kinh doanh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đóng cửa sau vụ ẩu đả (Ảnh: Trung Thi).

Chị T., một tiểu thương kinh doanh tại đây, cho biết chị ký hợp đồng với ông Vũ Đình Khoa với thời hạn 5 năm để kinh doanh tại khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Đến nay ki-ốt của chị T. đã hoạt động được 2 năm, còn 3 năm nữa mới hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên sau vụ việc ẩu đả, chị đứng trước nguy cơ phải đóng cửa ki-ốt, trong khi chi phí đầu tư ban đầu khá lớn.

“Chúng tôi kinh doanh đàng hoàng, nhưng chỉ vì sai phạm của người khác mà bị vạ lây. Quán tôi còn 7 nhân viên, làm việc quanh năm, trông chờ thu nhập và thưởng Tết cuối năm. Nếu phải đóng cửa ngay lập tức, chúng tôi đều bị ảnh hưởng nặng. Tôi kiến nghị cơ quan chức năng xem xét”, chị T. trình bày.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, sáng 14/1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh 2 nhóm gồm 8 nam, nữ lao vào ẩu đả trước sự chứng kiến của nhiều người dân và du khách. Vụ việc chỉ chấm dứt khi được người dân xung quanh can ngăn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Nha Trang đã cử lực lượng đến xác minh và mời các người tham gia ẩu đả về trụ sở làm việc.