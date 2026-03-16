Việt Nam - Trung Quốc bắn đạn thật huấn luyện chống cướp biển

Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) cho biết, ngày 16/3, tại cảng Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra cuộc gặp gỡ xã giao giữa chỉ huy hai Biên đội tàu của Hải quân Việt Nam và Trung Quốc.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến tham gia Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, tuần tra liên hợp lần thứ 40 và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ với Hải quân Trung Quốc của Biên đội tàu 015 - Trần Hưng Đạo, tàu 012 - Lý Thái Tổ và đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Đại tá Hàn Phong, Phó Tham mưu trưởng Căn cứ Quảng Châu, Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc chào mừng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam và Biên đội tàu 015, 012 đến thăm TP Phòng Thành Cảng và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Đại tá Hàn Phong bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần thắt chặt tình cảm giữa sĩ quan, thủy thủ Hải quân hai nước.

Đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam tham quan Tàu 568 của Hải quân Trung Quốc (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Đại tá Đỗ Minh, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam cảm ơn lãnh đạo Căn cứ Quảng Châu nói riêng và Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc nói chung đã dành cho đoàn sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo.

Đại tá Đỗ Minh tin tưởng với sự nỗ lực của hai bên, các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, cũng như Tuần tra liên hợp lần thứ 40 và Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, qua đó tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa Hải quân hai nước, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Chỉ huy hai biên đội tàu cũng bày tỏ vui mừng khi thời gian qua, cơ chế tuần tra liên hợp đã phát huy hiệu quả trong việc duy trì an ninh, trật tự trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, nâng cao khả năng phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, đồng thời tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hải quân hai nước.

Theo kế hoạch, đợt tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp lần này có nhiều điểm mới.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước sẽ trực tiếp có mặt tại cảng Phòng Thành để nghe chỉ huy hai biên đội báo cáo công tác chuẩn bị và cho ý kiến chỉ đạo trước khi rời cảng thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, các khoa mục huấn luyện cũng được mở rộng, phong phú hơn, trong đó, lần đầu tiên hải quân hai nước tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ trong khoa mục chống cướp biển.