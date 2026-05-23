Việt Nam - Nga mở rộng hợp tác lĩnh vực hải quân, công nghiệp đóng tàu

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 22/5 tại thủ đô Moskva, Đại tướng Phan Van Giang và Đại tướng Nikolai Patrushev đã đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển giữa Việt Nam và Liên bang Nga, qua đó tiếp tục mở rộng hợp tác chiến lược giữa hai nước trong các lĩnh vực hải quân, nghiên cứu biển và công nghiệp đóng tàu.

Phát biểu tại phiên họp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vị thế cường quốc biển của Nga, đồng thời nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hội đồng Biển Liên bang Nga theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn.

Về phía Nga, Đại tướng Nikolai Patrushev đánh giá hợp tác biển đang trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Ông cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đều chú trọng phát triển kinh tế biển, nghiên cứu đại dương và bảo đảm an ninh hàng hải.

Hai bên thống nhất đánh giá rằng kể từ Phiên họp tham vấn lần thứ nhất tổ chức tại Việt Nam, hợp tác biển song phương đã đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực như hợp tác hải quân, công nghiệp đóng tàu, vận tải biển, nghiên cứu khoa học biển và đào tạo nhân lực.

Một trong những điểm sáng được nhấn mạnh là hoạt động nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, đặc biệt trong các lĩnh vực nghiên cứu tài nguyên biển, môi trường hải đảo, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển.

Đào tạo nhân lực, đặc biệt là đào tạo cán bộ hải quân, tiếp tục được xem là lĩnh vực hợp tác hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược lâu dài giữa hai nước.

Trên cơ sở đó, Việt Nam và Nga nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai các thỏa thuận đã ký kết, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như nâng cao hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước, mở rộng nghiên cứu khoa học biển, phát triển vận tải biển và đẩy mạnh đào tạo chuyên môn.

Nhân dịp này, hai bên đã ký và trao Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển giai đoạn 2026 - 2030 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga, tạo khuôn khổ mới cho hợp tác song phương trong những năm tới.

Cũng trong ngày 22/5, Đại tướng Phan Văn Giang đã có cuộc gặp Đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Đại tướng Phan Văn Giang với Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng và năng lượng - dầu khí tiếp tục giữ vai trò là những trụ cột quan trọng.

Hai bên cũng trao đổi nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu, tập trung vào các lĩnh vực như đào tạo, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, rà phá bom mìn nhân đạo và giáo dục lịch sử quân sự.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã tới thăm Tập đoàn tên lửa chiến thuật (KTRV) và một doanh nghiệp đóng tàu tại Moskva nhằm tìm hiểu thêm về năng lực công nghiệp quốc phòng và đóng tàu của Nga.