Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Chiều 20/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn từ ngày 18 đến 22/10.

Nhiệt liệt chào mừng Ngài Kover Laszlo dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hungary thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh năm nay Việt Nam và Hungary kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), diễn ra không lâu sau chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hungary đến Việt Nam vào tháng 5/2025, qua đó cho thấy sự tin cậy cao giữa hai nước; đồng thời bày tỏ chuyến thăm của Ngài Chủ tịch Quốc hội sẽ góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary cũng như hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả.

Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Hungary dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng, kiến thiết và phát triển đất nước hiện nay; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Hungary, đối tác ưu tiên hàng đầu, đồng thời là Đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam sau 10 năm; trân trọng chuyển lời chào của Tổng thống Sulyok Tamás và các lãnh đạo Hungary tới Chủ tịch nước Lương Cường; chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị và chu đáo của Lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn.

Tại cuộc tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Hungary trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ lên Đối tác toàn diện vào năm 2018.

Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn các cấp, gồm cả cấp cao; kinh tế - thương mại tiếp tục là điểm sáng của quan hệ hai nước với kim ngạch hai chiều từ năm 2020-2024 ở mức khoảng 1 tỷ USD mỗi năm; hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, giáo dục-đào tạo, văn hóa, môi trường... tiếp tục đạt nhiều tiến triển tốt đẹp.

Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hungary, Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục cùng phối hợp để tạo hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho các nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đáp ứng lợi ích chung của hai quốc gia, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Để thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hungary tiếp tục phát triển đi vào thực chất và hiệu quả hơn, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp, các kênh khác nhau để củng cố tin cậy chính trị; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; quốc phòng-an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch và thúc đẩy giao lưu nhân dân để nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên có thể bổ sung, hỗ trợ nhau.

Nhất trí với những đề xuất của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Hungary cho biết cơ quan lập pháp hai nước sẽ phối hợp triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 2 tỷ USD trong thời gian tới; khẳng định Quốc hội Hungary sẽ hỗ trợ thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đánh giá cao đóng góp của Cộng đồng người Việt tại Hungary đối với kinh tế - xã hội của sở tại và khẳng định Quốc hội, chính quyền các cấp của Hungary sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng.

Về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo khẳng định Việt Nam và Hungary sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, trong khuôn khổ ASEAN - EU; đồng thời khẳng định ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, để giữ vững ổn định, an ninh tại mỗi khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Hungary nhất trí rằng trong bối cảnh chính trị cường quyền, cạnh tranh chiến lược và phân tách, hai bên càng cần phối hợp tăng cường hợp tác đa phương, đóng góp có trách nhiệm và xây dựng vào các vấn đề khu vực và quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Hungary đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Hungary của Tổng thống Sulyok Tamas tới Chủ tịch nước Lương Cường. Chủ tịch nước vui vẻ nhận lời và cho biết chuyến thăm sẽ thu xếp qua đường ngoại giao.