Việt Nam kêu gọi Thái Lan - Campuchia tuân thủ thỏa thuận hòa bình

Theo Bộ Ngoại giao, sáng 8/12, nhân dịp đồng chủ trì lễ khai trương cửa khẩu quốc tế Tân Nam (tỉnh Tây Ninh) - Meun Chey (tỉnh Prey Veng, Campuchia), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã có cuộc hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác đạt được thời gian qua, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới.

Trao đổi về căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, theo sát tình hình và sẽ tiếp tục đóng góp vào giải pháp hòa bình nhằm giải quyết căng thẳng.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế, đối thoại, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau và tuân thủ thỏa thuận hòa bình.

Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ các nỗ lực giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình; cho rằng ổn định lâu dài là biện pháp tốt nhất cho cả Campuchia và Thái Lan, vì đoàn kết ASEAN, vì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển khu vực và thế giới.

Nhìn lại năm 2025, hai Thủ tướng cùng nhận định rằng trong một năm qua, Chính phủ hai nước đã thực hiện hiệu quả kết luận của cuộc gặp hai Đảng, ba Đảng (2/2025), phối hợp triển khai các kế hoạch hợp tác với tinh thần chủ động, quyết liệt, hiệu quả và đã đạt được nhiều kết quả thực chất; quan hệ chính trị - đối ngoại không ngừng được củng cố và tăng cường,...

Hai Thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa việc khai trương cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey trong việc gia tăng gắn kết, kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân; khẳng định quyết tâm tiếp tục hoàn thiện hệ thống cửa khẩu, nâng cấp hạ tầng giao thông xuyên biên giới, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet hội đàm ngày 8/12 (Ảnh: TTXVN).

Bên cạnh những mặt tích cực của việc khai trương cửa khẩu, hai Thủ tướng cùng cho rằng hai bên cần phối hợp tốt trong quản lý, giữ vững an ninh - trật tự khu vực biên giới, ngăn ngừa tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu và các hoạt động phi pháp, đồng thời sớm ký kết “Hiệp định về quản lý cửa khẩu” và “Hiệp định về quy chế quản lý biên giới”,...

Trên nền tảng những thành tựu đạt được và với quyết tâm cao, hai bên đồng lòng phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, chú trọng tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn trên tất cả các cấp, các kênh, phát huy các cơ chế hợp tác song phương hiện có; củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh.

Hai bên nhất trí tập trung tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, gia tăng gắn kết, kết nối hai nền kinh tế, bao gồm hợp tác phát triển kinh tế số, kết nối cơ sở hạ tầng và kết nối về thể chế chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, văn hoá, du lịch; đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông và logistics, đồng thời phát triển các cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới;

Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Nhằm vun đắp và gìn giữ giá trị lịch sử của quan hệ, hai Thủ tướng nêu bật ý nghĩa với hai nước và người dân về việc phối hợp tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia đến các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân với các hình thức mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng học bổng đào tạo.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững; khẳng định tiếp tục phối hợp xử lý thỏa đáng, kịp thời các vấn đề phát sinh, trong đó có việc bảo vệ bền vững môi trường ở khu vực biên giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề địa vị pháp lý để người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Campuchia và quan hệ hữu nghị hai nước.