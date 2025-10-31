Việt Nam - Hàn Quốc tăng tốc hợp tác, hướng tới thương mại 150 tỷ USD vào năm 2030

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 30/10, tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân dịp tới Hàn Quốc dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025.

Bày tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực; nhấn mạnh chuyến công tác lần này của Chủ tịch nước Lương Cường có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác chung vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Lee Jae Myung chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam, trong đó có việc đạt tăng trưởng kinh tế trên 7% hiện nay; khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng tiếp tục là người đồng hành cùng Việt Nam trong những chặng đường phát triển tiếp theo.

Chủ tịch nước Lương Cường chân thành cảm ơn Tổng thống Lee Jae Myung, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc về sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo; chuyển lời chào và lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Ngài Tổng thống.

Chủ tịch nước Lương Cường vui mừng nhận thấy sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, hai nước đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược và là những người bạn gần gũi, hiểu biết lẫn nhau; khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn hợp tác hai nước tiếp tục có bước chuyển mới thực chất, hiệu quả và bền vững hơn trên tất cả các lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu cấp cao và các cấp qua các kênh đa dạng, phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và thúc đẩy triển khai thực chất các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa hai nước, nhất là các thỏa thuận đạt được dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 8/2025 vừa qua; cam kết đẩy mạnh hợp tác kinh tế cùng có lợi, phù hợp với mục tiêu phát triển của hai bên, tạo bước chuyển lớn, thực chất trong hợp tác.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên cùng phối hợp triển khai các biện pháp thực chất sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; khẳng định sẽ tăng thêm hạn ngạch và mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam; nhất trí hợp tác chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam; mong muốn tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực quan trọng như cơ sở hạ tầng, năng lượng, xây dựng đô thị mới...

Cùng với đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí hiện thực hóa việc đưa hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực thành trụ cột mới trong quan hệ song phương; nhất trí tăng cường các hoạt động hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tạo sự gắn kết và hiểu biết sâu sắc hơn.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Hàn Quốc tiếp tục quan tâm và bảo vệ quyền lợi chính đáng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc để họ yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại Hàn Quốc.

Cũng trong khuôn khổ cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Hàn Quốc tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2025, mong muốn Hàn Quốc hỗ trợ và phối hợp cùng Việt Nam tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm; cùng thúc đẩy sớm nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc và triển khai Hội nghị Cấp cao Mekong - Hàn Quốc trong thời gian tới.

Hai bên chia sẻ tầm nhìn chung chiến lược về duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng theo quy định của luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc (UNCLOS 1982).