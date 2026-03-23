Vì sao cao tốc 7.600 tỷ đồng mới vận hành đã phải sửa chữa?

Những ngày gần đây, nhiều công nhân tập trung sửa chữa mặt cầu Hàm Nghi (km 513+542) trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, đoạn qua phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh. Tại 2 chiều lưu thông, lực lượng thi công đặt chóp nón, biển cảnh báo và cử người điều tiết để phương tiện giảm tốc độ, đi vào làn trong.

Ngày 23/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 (Khu Quản lý đường bộ II, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết qua tuần tra đã phát hiện khe co giãn trên cầu có dấu hiệu hư hỏng.

Nhóm công nhân sửa chữa khe co giãn trên cầu Hàm Nghi (Ảnh: Dương Nguyên).

Đơn vị làm văn bản báo cáo cấp trên để yêu cầu doanh nghiệp thi công triển khai phương án sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông.

Sau đó, doanh nghiệp huy động nhân lực, phương tiện khắc phục sự cố. Cũng theo đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ II.3, đoạn tuyến này vẫn trong thời gian bảo hành.

Ghi nhận tại hiện trường, phần bê tông ở khe co giãn được đục bỏ và thay thế bằng lớp bê tông mới nhằm xử lý tình trạng bong bật, nứt vỡ, đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.

Việc sửa chữa được thực hiện ở cả 2 chiều lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công, việc sửa chữa đã triển khai gần một tuần nay. Nguyên nhân được xác định do sau thời gian khai thác, lưu lượng xe lớn khiến bê tông tại khe co giãn bị hư hỏng, buộc phải thay thế. Dù phải giảm tốc độ khi qua khu vực thi công, các phương tiện cơ bản vẫn di chuyển bình thường.

Bãi Vọt - Hàm Nghi là một phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Hà Tĩnh, có tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng. Dự án khởi công ngày 1/1/2023, đưa vào khai thác từ 28/4/2025.

Cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi đưa vào khai thác từ 28/4/2025 (Ảnh: Dương Nguyên).

Tuyến cao tốc này dài hơn 35km, điểm đầu tại km 479+117 (nút giao quốc lộ 8, xã Đức Quang), kết nối cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và điểm cuối tại km 514+441 (xã Thạch Xuân), nối tiếp cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.

Giai đoạn phân kỳ, tuyến có quy mô 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, bố trí các điểm dừng cách nhau 4-5km, nền đường rộng 17m, tốc độ tối đa 90km/h.