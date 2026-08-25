Tuyến đường gần 3km nham nhở, biến dạng

Đường Lê Duẩn dài gần 3km nối tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến quốc lộ 1A, đoạn qua phường Sông Trí, đang xuống cấp nghiêm trọng.

Mặt đường xuất hiện dày đặc "ổ gà, ổ voi", những vệt lún sâu, bong tróc và biến dạng khiến việc đi lại của người dân trở thành nỗi ám ảnh.

Nhiều đoạn mặt đường lồi lõm, nham nhở. Tại đây, hố sâu khiến bánh xe dễ sụp xuống, lớp nhựa bong tróc từng mảng, trong khi các cột tiêu giao thông cũng bị xê dịch, nghiêng ngả.

Theo ghi nhận của phóng viên và phản ánh của người dân, tuyến đường Lê Duẩn thường xuyên gồng gánh sức nặng của từng đoàn ô tô tải, xe đầu kéo chở vật liệu phục vụ các công trình dự án.

Ngày nắng, xe tải chạy qua cuốn bụi mù mịt, phủ kín mặt đường. Còn mỗi khi mưa xuống, các hố sâu đầy nước, mặt đường lầy lội, trơn trượt.

Để tránh những hố sâu và đoạn lồi lõm, tài xế phải liên tục đánh lái, luồn lách như đang "làm xiếc" trên mặt đường.

Xe máy đi qua những điểm lún sâu cũng phải giảm tốc, né hẳn sang một bên đường. Chị Nguyễn Thị Duyên (phường Sông Trí) cho biết tuyến đường có nhiều hố sâu, khiến người dân luôn thấp thỏm mỗi khi lưu thông, nhất là vào ban đêm.

"Chỉ một chút sơ suất có thể mất lái, té ngã. Nếu không có việc quá gấp, chúng tôi thường chọn đi đường vòng xa hơn để đảm bảo an toàn", chị Duyên nói.

Ngày 24/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Sông Trí cho biết tuyến đường Lê Duẩn nằm trên trục quốc lộ 12C, kết nối trực tiếp với Khu kinh tế Vũng Áng nên mỗi ngày có nhiều xe tải trọng lớn lưu thông, khiến mặt đường xuống cấp, hư hỏng.

Phường nhiều lần có văn bản báo cáo UBND tỉnh về hiện trạng tuyến đường. Các sở, ngành liên quan cũng đã kiểm tra, dự kiến sẽ có phương án sửa chữa. "Về lâu dài, tuyến đường sẽ được nâng cấp, mở rộng. Còn hiện nay, lực lượng công an phường đã phối hợp với Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện", vị lãnh đạo thông tin.

Vị trí tuyến đường Lê Duẩn đang xuống cấp - vạch màu đỏ (Ảnh: Google Maps).