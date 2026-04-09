Trung ương: Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản trong phòng chống tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký ban hành Nghị quyết số 04 Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Kiên quyết, kiên trì phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, là mục tiêu xuyên suốt được Trung ương nhấn mạnh.

Song bên cạnh đó, Trung ương lưu ý phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh, vừa kiến tạo phát triển, khuyến khích, bảo vệ người đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Mặt khác, Trung ương lưu ý cần chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Đi kèm với đó, cần kiểm soát hiệu quả các điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là các lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới tiềm ẩn nguy cơ cao.

Quan điểm của Trung ương trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời bảo đảm khách quan, toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc gia - dân tộc để xử lý phù hợp.

Trung ương nhấn mạnh định hướng ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả.

Cùng với yêu cầu ưu tiên áp dụng các biện pháp dân sự, kinh tế, hành chính, Trung ương định hướng trong trường hợp đến mức phải xử lý hình sự thì cho phép chủ động áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả kinh tế trước, nhưng có thời hạn thực hiện cụ thể và là căn cứ quan trọng để xem xét biện pháp xử lý tiếp theo.

Trung ương yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế, đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp, các thỏa thuận, điều ước quốc tế về phòng, chống tham nhũng và đẩy mạnh việc truy bắt, dẫn độ những đối tượng bỏ trốn, thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán ra nước ngoài.

Liên quan công tác cán bộ, Trung ương yêu cầu kịp thời thay thế, cho từ chức đối với cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, uy tín thấp, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ chậm trễ, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Song song với đó, Trung ương đề ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ, chế độ tiền lương, thu nhập bảo đảm đời sống để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, liêm chính, công tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, Trung ương cho rằng cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Nhưng mặt khác, Trung ương lưu ý nghiêm cấm lợi dụng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để can thiệp, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân.