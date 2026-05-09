Trao tặng sổ tiết kiệm đến thân nhân thiếu tá công an hy sinh

Ngày 9/5, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết số tiền trên do cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông tự nguyện đóng góp nhằm chia sẻ mất mát, khó khăn với gia đình Thiếu tá Hải.

Tại buổi trao tặng, đại diện đơn vị đã gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải vì sự bình yên của nhân dân.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông trao sổ tiết kiệm đến thân nhân Thiếu tá Hải (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa cũng nhận đỡ đầu cháu N.L.H.Y. (2 tuổi), con gái của Thiếu tá Hải, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng đến khi cháu đủ 18 tuổi. Ngoài ra, đơn vị sẽ thường xuyên thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, Tết, đồng thời hỗ trợ chi phí học tập và sinh hoạt cho cháu Y..

Như Dân trí đã thông tin, thực hiện kế hoạch công tác của Công an xã Diên Lâm, tổ công tác gồm Đại úy Nguyễn Xuân Hải và Đại úy N.N.H. đi tuần tra, nắm tình hình khai thác cát trái phép trên sông Cái, đoạn qua xã Diên Lâm.

Khoảng 0h30 ngày 21/3, tại khu vực sông thuộc thôn Đồng Trăn 3 (xã Diên Lâm), tổ công tác phát hiện Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, trú xã Diên Lâm) và Trần Anh Tuấn (45 tuổi, trú xã Suối Hiệp) đang hút cát trái phép dưới lòng sông.

Theo cơ quan công an, khi lực lượng chức năng tiếp cận, yêu cầu kiểm tra, 2 người này không chấp hành hiệu lệnh, có hành vi cản trở, chống đối, không cho Đại úy Hải tiếp cận bè hút cát, khiến cán bộ công an bị đuối nước, tử vong.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan đưa 2 nghi phạm về trụ sở làm việc, củng cố hồ sơ. Đến ngày 28/3, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng và Trần Anh Tuấn để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ.

Ghi nhận sự hy sinh, cống hiến của anh Nguyễn Xuân Hải, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá. Chủ tịch nước cũng truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với Thiếu tá Hải.