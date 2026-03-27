Thiếu tá hy sinh khi chặn bắt "cát tặc" được truy tặng Huân chương

Ngày 27/3, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba với Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Trần Minh Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã trao Huân chương đến thân nhân gia đình Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, người cán bộ công an đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại tá Trần Minh Trúc trao Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba đến thân nhân Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Việc truy tặng huân chương thể hiện sự ghi nhận của Đảng, nhà nước đối với những đóng góp, cống hiến và sự hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải; đồng thời là nguồn động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trao tặng sổ tiết kiệm trị giá gần 300 triệu đồng tới con của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải. Số tiền do đoàn viên, thanh niên trong toàn lực lượng Công an tỉnh quyên góp, nhằm chia sẻ, hỗ trợ gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Như Dân trí đã thông tin, rạng sáng 21/3, trong quá trình tuần tra, tổ công tác của Công an xã Diên Lâm gồm Đại úy Nguyễn Xuân Hải (33 tuổi) và Đại úy N.N.H. (31 tuổi) phát hiện một bè khai thác cát sát bờ sông Cái, thuộc xã Diên Lâm có dấu hiệu bất thường.

Di ảnh Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng trên bè (chưa rõ danh tính) đã điều khiển phương tiện ra giữa sông để bỏ chạy. Trong quá trình ngăn chặn, giữ phương tiện vi phạm phục vụ xác minh, xử lý, Đại úy Nguyễn Xuân Hải bị mất tích trên sông. Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tìm được thi thể anh.

Nhằm ghi nhận, tri ân những đóng góp, hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Đại úy lên Thiếu tá đối với anh.