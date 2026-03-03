Trắng đêm xếp hàng ngay ngắn chờ xin lộc ấn đền Trần

Người dân thức trắng đêm, đội mưa xếp hàng chờ xin lộc ấn đền Trần (Video: Đức Văn).

Lễ Khai ấn đền Trần là một tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần (Phủ Thiên Trường xưa), lễ Khai ấn thể hiện lòng tri ân của nhân dân đối với các vị Vua nhà Trần bằng nghi thức mô phỏng nghi lễ triều chính - ban dấu ấn tín; mang ý nghĩa nhân văn to lớn là cầu cho "Quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi nhà chung hưởng lộc ấn đền Trần".

Ngoài ra còn răn dạy con cháu "Tích phúc vô cương" mong con cháu và bách gia trăm họ chăm lo giữ gìn phẩm chất đạo đức, cùng nhau tích phúc, vun đắp phúc đức, hưởng lộc bền vững, cầu cho mọi người, mọi nhà năm mới mạnh khỏe, lao động hăng say, học tập, công tác tốt.

Chính vì vậy mà năm nào cũng có hàng vạn người đổ về Khu Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt đền Trần - chùa Phổ Minh (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) để xin được một cánh ấn mang về.

Đúng 5h ngày 3/3 (tức 15 tháng Giêng), Ban tổ chức lễ hội Khai ấn đền Trần đã tiến hành phát lộc ấn cho người dân, du khách thập phương tại 3 nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày đền Trùng Hoa.

Phía Ban tổ chức cũng liên tục dùng loa phát thanh hướng dẫn, khuyến cáo người dân, du khách thập phương không chen lấn, xô đẩy, xếp hàng trật tự, ngay ngắn khi vào xin ấn đền Trần.

Nhiều người dân, du khách thập phương đã thức đêm chờ đợi đến giờ phát ấn. Bất chấp cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi để nhận được lộc ấn đầu năm.

Sau khi cầm cánh ấn trên tay, người dân bắt đầu ra ban thờ các vị vua Trần cầu công danh, tài lộc. Khoảng 30 phút phát ấn, lượng người xin ấn ở đền Trần thưa thớt dần, thậm chí có điểm phát ấn chỉ lác đác một vài người.

Điểm đông người dân, du khách thập phương đến xin lộc ấn đền Trần vẫn là ở đền Thiên Trường nơi thờ tự

Xin ấn đền Trần từ lâu đã trở thành một "thủ tục" không thể thiếu ngày đầu năm của nhiều người dân. So với mọi năm, lễ Khai ấn đền Trần 2026 không quá đông người, người dân và du khách thập phương tuân thủ các quy định của Ban tổ chức đưa ra, không có tình trạng xô đẩy, chen lấn, vượt rào...

Anh Lê Văn Biên, một du khách đến từ Hải Phòng cho hay: “Đây là năm đầu tiên tôi đến đền Trần, tôi đến đây từ tối 14 tháng Giêng và thức trắng đêm ở đền Trần chờ đến giờ xin lộc ấn rồi về”.

Đến đền Trần từ chiều 2/3, Anh Trần Văn Bảy cùng một số người thân trong gia đình ở tỉnh Bắc Ninh, khá bất ngờ vì năm nay ít người đến đền Trần hơn so với mọi năm. Cảnh ken đặc người dân xếp hàng dài chờ xin ấn cũng không còn.

"Tôi cùng 5 anh em khác thuê chuyến xe đi đến đền Trần xin lộc ấn đầu năm từ chiều 2/3, chúng tôi không phải khách mời nên đứng bên ngoài nhà đền vái vọng từ xa khi làm lễ Khai ấn. Cả 5 anh em tôi cũng mang họ Trần, nên năm nào chúng tôi cũng đi lễ đền Trần, so với mọi năm thì năm nay ít người hơn, trật tự, nghiêm túc hơn rất nhiều", anh Bảy nói.