Trai tráng cởi trần rước Quan Đám giả gái ở hội pháo Đồng Kỵ

Hội rước pháo làng Đồng Kỵ diễn ra vào mùng 4 Tết Âm lịch hằng năm, đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây cũng là lễ hội mở màn cho chuỗi hoạt động lễ hội kéo dài suốt tháng 2 Âm lịch tại nhiều địa phương khu vực phía Bắc.

Từ 7h sáng, người dân làng Đồng Kỵ đã có mặt tại khu vực nhà truyền thống, khẩn trương hoàn tất các công đoạn chuẩn bị cho lễ rước pháo ra đình làng.

Hai quả pháo được chế tác công phu từ những thân gỗ lớn, sơn son thếp vàng rực rỡ, mỗi quả dài khoảng 6m, đường kính hơn 60cm. Trên thân pháo, các nghệ nhân chạm trổ tinh xảo hình tượng long, lân, quy, phượng, biểu trưng cho sự linh thiêng, phồn thịnh và ước vọng mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an của người dân làng Đồng Kỵ.

Đoàn rước kéo dài hàng trăm mét, với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách, trang trọng di chuyển từ nhà truyền thống dọc theo trục đường chính của làng, tiến về đình làng Đồng Kỵ.

Đông đảo người dân và du khách đứng chật kín hai bên đường, háo hức theo dõi đoàn rước đi qua. Tiếng trống, tiếng hò reo hòa cùng sắc màu cờ hội đã làm nên không khí náo nức, sôi động, phủ khắp làng Đồng Kỵ trong ngày hội đầu xuân.

Ai nấy đều háo hức dõi theo từng bước di chuyển của đoàn rước pháo, nhiều người giơ cao điện thoại ghi lại khoảnh khắc linh thiêng, rộn ràng.

Mỗi quả pháo được 30 thanh niên trong làng thay nhau khiêng, rước dọc đường làng từ nhà truyền thống đến sân đình để làm lễ.

Trên suốt hành trình rước pháo, các trai tráng dẫn đầu đoàn rước thỉnh thoảng lại tụ thành vòng, đồng loạt vỗ tay và hô vang những tiếng reo rộn ràng.

Hai quả pháo được trang trọng rước từ nhà truyền thống về đình làng Đồng Kỵ trong sự chứng kiến của hàng nghìn người dân và du khách thập phương.

Những âm thanh dồn dập được hô vang được xem như cách “đánh pháo”, thay thế cho tiếng pháo nổ xưa kia, góp phần khuấy động không khí lễ hội, cuốn hút sự hưởng ứng và phấn khích của đông đảo người dân, du khách tham gia.

Sau hành trình rước kéo dài dọc theo các tuyến đường làng, hai quả pháo được an vị trang trọng tại sân đình, chuẩn bị cho các nghi lễ truyền thống trong không khí linh thiêng, trang nghiêm của ngày hội đầu xuân.

Tại khu vực sân trong, thanh niên trong làng được chia thành bốn giáp, đồng loạt thay trang phục với quần đùi và đai vải đỏ, gợi nhớ hình ảnh những trai tráng thuở xưa luyện võ trước giờ ra trận.

Những trai đinh này có nhiệm vụ kiệu đỡ 4 ông Quan Đám diễn múa ở phần cao trào của lễ hội.

Sân đình Đồng Kỵ chật kín hàng nghìn người dân và du khách thập phương đến dự lễ rước Quan Đám, tạo nên khung cảnh đông đúc, sôi nổi và đầy khí thế của lễ hội truyền thống lớn đầu xuân.

Các ông Đám được những trai đinh đang độ sung sức công kênh trên vai, vừa di chuyển vừa thực hiện những động tác múa mạnh mẽ, dứt khoát.

Hình ảnh ấy gợi lên cảnh tượng cổ động tinh thần quân lính trước giờ xuất trận, đồng thời như một lời chào tạm biệt trang trọng gửi tới nhân dân trước khi lên đường đánh giặc, tạo nên không khí hào sảng, linh thiêng cho nghi lễ truyền thống.

Quan Đám chít khăn đóng giả gái mua vui cho mọi người, còn các thanh niên chen lấn, xô đẩy chạy vòng quanh, vị quan đám nào được giữ đứng lâu nhất sẽ là người chiến thắng.