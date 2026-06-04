TPHCM xây dựng phần mềm đánh giá sự hài lòng của người dân thực chất

Tại hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội của UBND TPHCM diễn ra chiều 4/6, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương làm rõ kết quả cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thời gian qua.

Hiện tại, thành phố đã cắt giảm được 30% hồ sơ và chi phí đối với các thủ tục hành chính và cần phấn đấu để đạt mức 50% theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng đặt vấn đề về việc cải cách thủ tục hành chính khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tác động ra sao tới sự hài lòng của người dân.

"Các số liệu báo cáo lên thì tốt, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cao. Nhưng đây có phải là số liệu thực chất, người dân thật sự hài lòng? Sắp tới, TPHCM sẽ xây dựng phần mềm để số liệu và các báo cáo thực chất hơn. Cải cách hành chính cần để người dân hưởng thụ thật, số liệu báo cáo thật và người dân vui lòng thật", Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Quy).

Theo Sở Nội vụ TPHCM, sau gần một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TPHCM cơ bản hoàn thành giai đoạn chuyển tiếp quan trọng về tổ chức bộ máy, ổn định địa giới hành chính và thiết lập mô hình quản trị theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Dù khối lượng nhiệm vụ lớn, thời gian thực hiện gấp và phát sinh nhiều khó khăn chưa từng có tiền lệ, thành phố vẫn đạt được những kết quả tích cực nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Thành ủy, UBND TPHCM cùng tinh thần trách nhiệm, chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đến nay, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước vận hành ổn định, thông suốt, tạo nền tảng cho công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy các động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM chiều 4/6 (Ảnh: Hoàng Quy).

Song song với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Trên cơ sở 1.065 nhiệm vụ được phân cấp theo 28 nghị định của Chính phủ, HĐND TPHCM, UBND TPHCM và Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp tục phân cấp, ủy quyền 1.008 nhiệm vụ.

Trong số này, 900 nhiệm vụ được giao cho các sở, ngành và 108 nhiệm vụ được giao cho UBND, Chủ tịch UBND cấp xã. Việc tinh gọn đầu mối, giảm khâu trung gian gắn với tăng cường phân cấp, ủy quyền đã góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, phát huy tính chủ động của các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở.

Qua đó, thời gian giải quyết công việc được rút ngắn, khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân được cải thiện, chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người dân tiếp tục được nâng lên theo hướng gần dân, sát dân.