TPHCM đánh giá tổ chức bộ máy, nhân sự sau 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn. Việc sơ kết nhằm làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, nhất là ở cấp xã.

UBND TPHCM yêu cầu việc sơ kết phải được thực hiện nghiêm túc, khoa học, phản ánh đúng thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tránh hình thức, bệnh thành tích. Quá trình này cần bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương; gắn với rà soát thể chế, tổ chức bộ máy, biên chế, phân cấp, phân quyền, tài chính và tài sản công.

Trụ sở HĐND và UBND TPHCM trên đường Lê Thánh Tôn (Ảnh: Nam Anh).

Kế hoạch của TPHCM nêu rõ yêu cầu rà soát việc quán triệt, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị; công tác định hướng dư luận; việc ban hành, triển khai các văn bản liên quan sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; vai trò người đứng đầu và cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành.

Thành phố cũng đánh giá nội dung phân định thẩm quyền giữa thành phố và cấp xã; tính khả thi của các nhiệm vụ được phân cấp từ Trung ương; hiệu quả phân cấp, ủy quyền của thành phố cho cơ quan chuyên môn và cấp xã gắn với cải cách thủ tục hành chính; đồng thời rà soát các khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ.

Về tổ chức bộ máy và nhân sự, TPHCM sẽ đánh giá kết quả sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, kiện toàn cơ quan chuyên môn và Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp; mức độ phù hợp về chức năng, nhiệm vụ sau sắp xếp cùng những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Các cơ quan, đơn vị cũng rà soát việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập đơn vị sự nghiệp, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Địa phương cũng đánh giá về hiệu quả sử dụng nhân sự cấp xã; mức độ phù hợp giữa vị trí việc làm với năng lực chuyên môn; tình hình sử dụng người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ đánh giá hiệu lực, hiệu quả vận hành của bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cung ứng dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính; mức độ liên thông giữa các cấp, cơ quan; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và khả năng thích ứng của bộ máy sau sắp xếp.

Kế hoạch của TPHCM cũng có các nội dung về bảo đảm nguồn lực tài chính hoạt động chính quyền cấp xã, cơ sở vật chất, hỗ trợ nhà ở, trang thiết bị, tài sản công, hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số, công tác số hóa, chỉnh lý tài liệu lưu trữ sau 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.