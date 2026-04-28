Dự kiến chi 65.570 tỷ đồng để kéo metro từ Suối Tiên đến sân bay Long Thành

Ngày 28/4, UBND tỉnh Đồng Nai đã có tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành tại kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 65.570 tỷ đồng và áp dụng loại hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước (nguồn đầu tư công).

Dự án đi qua TPHCM và tỉnh Đồng Nai, được HĐND hai địa phương thống nhất việc UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang xây dựng (Ảnh: Nam Anh).

Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành có chiều dài khoảng 44,6km gồm 2 đoạn. Đoạn 1 từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh dài khoảng 7,4km và đoạn 2 từ Trung tâm hành chính tỉnh đến sân bay Long Thành dài khoảng 37,2km. Dự án được đầu tư xây dựng nhà ga, Depot và các công trình trên tuyến.

Địa điểm triển khai dự án qua các phường, xã: Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Long Thành; sử dụng khoảng 192,5ha đất (chưa bao gồm các khu TOD); loại hợp đồng dự án PPP: hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách Nhà nước (nguồn thu từ đấu giá các quỹ đất dự kiến và nguồn vốn ngân sách tỉnh).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, phần bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 4.323 tỷ đồng được thực hiện thành dự án độc lập bằng nguồn vốn ngân sách. Nhà đầu tư đề xuất dự án là Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Donacoop. Đây là dự án nhóm A, công trình đường sắt đô thị cấp đặc biệt, thời gian xây dựng 2026-2030.

Việc đầu tư dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành nhằm phát triển đồng bộ kết nối vùng và hệ sinh thái dịch vụ hàng không; kết nối metro nội đô TPHCM trực tiếp với sân bay Long Thành.

Ngoài ra, việc đầu tư dự án giải quyết điểm nghẽn hạ tầng, giảm tải cho các tuyến đường bộ huyết mạch (quốc lộ 1A, quốc lộ 51) đang thường xuyên quá tải, ùn tắc, tạo ra một trục vận tải công cộng khối lượng lớn, ổn định và bền vững. Hình thành hành lang kinh tế mới kết nối các trung tâm lớn (Biên Hòa, Long Thành), thúc đẩy đầu tư, thương mại, dịch vụ và tăng trưởng GRDP cho địa phương.

Tuyến Metro Suối Tiên - Long Thành, đường màu đỏ (Đồ họa: Ngọc Tân).

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có tờ trình kiến nghị Thủ tướng ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành (Metro Suối Tiên - Long Thành).

Đề xuất này được đưa ra trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương và Chính phủ về việc sớm triển khai tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành. Với cơ chế thực hiện dự án khẩn cấp, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ được phép lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; được áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thi công, giám sát, nghiệm thu công trình..