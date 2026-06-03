TPHCM tặng người dân 1.000 vé đi xe đạp điện công cộng

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM), hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), thành phố triển khai chương trình tặng vé sử dụng xe đạp điện công cộng cho người dân.

Từ ngày 5/6, người dân tải và đăng ký tài khoản ứng dụng MultiGo của Sở Xây dựng, hoàn tất định danh thành công sẽ được nhận 1 mã vé xe đạp điện 0 đồng với thời hạn sử dụng tối đa 60 phút. Vé có hiệu lực trong 24 giờ kể từ thời điểm kích hoạt sử dụng.

Một trạm xe đạp điện công cộng ở TPHCM (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Chương trình áp dụng với số lượng 1.000 vé, được phân bổ theo nguyên tắc ưu tiên cho đến khi hết vé tặng.

Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn khuyến khích người dân trải nghiệm phương thức di chuyển xanh, góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và từng bước hình thành thói quen kết hợp xe buýt, metro với các phương thức di chuyển cá nhân thân thiện với môi trường để đi lại hàng ngày.

Trước đó, dịch vụ xe đạp điện công cộng được TPHCM đưa vào hoạt động từ ngày 15/3. Loại phương tiện này dùng chung hạ tầng trạm, bến với xe đạp công cộng.