TPHCM tăng cường kiểm tra hàng giả tại chợ Bến Thành, Saigon Square

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 21/5 ,Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương TPHCM) đã thông tin về việc xử lý các trường hợp bán hàng giả, hàng nhái trên địa bàn. Cơ quan này khẳng định quan điểm kiên quyết không nương tay và sẽ áp dụng các chế tài mạnh nhất theo quy định của pháp luật với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với hàng gian, hàng giả.

Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh tái phạm nhiều lần, hoặc số lượng hàng giả mạo nhãn hiệu có giá trị lớn (giá trị hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ 200 triệu đồng trở lên), Chi cục Quản lý thị trường TPHCM sẽ lập thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan quản lý thị trường kiểm tra các mặt hàng tại Saigon Square (Ảnh: DMS).

Chi cục Quản lý thị trường cũng phối hợp với lực lượng công an xem xét, xử lý đối với hành vi thông báo, kích hoạt loa, bộ đàm để tiếp tay cho việc trốn tránh kiểm tra theo quy định của pháp luật. Đây là hành vi “cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc nhiệm vụ khác của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật”.

Để giải quyết triệt để tình trạng hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Quản lý thị trường sẽ tăng cường công tác ngoài giờ, ngày nghỉ. Các đơn vị bố trí đủ lực lượng sẵn sàng phản ứng nhanh để tiếp nhận thông tin, thẩm tra, xác minh, kiểm tra, xử lý đột xuất gắn với việc chấn chỉnh hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.

Cơ quan này cũng phối hợp với lực lượng chức năng, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại và chính quyền địa phương kiểm tra đồng loạt, thường xuyên tại các khu vực nóng, nổi cộm như chợ Bến Thành, Saigon Square...

Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra, xử lý 882 trường hợp vi phạm về kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạm giữ hơn 77.100 đơn vị sản phẩm hàng hóa các loại với tổng trị giá ước tính hơn 10 tỷ đồng; xử phạt với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng và đã chuyển cơ quan điều tra 2 vụ có dấu hiệu tội phạm.

Tại khu vực chợ Bến Thành, Saigon Square, các lực lượng cũng kiểm tra, xử lý 71 vụ vi phạm, đã tạm giữ 1.574 đơn vị sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với tổng trị giá hơn 431 triệu đồng; xử phạt với số tiền hơn 307 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Tính riêng đợt cao điểm từ ngày 7/5 đến 20/5, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra, xử lý 138 vụ vi phạm về hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạm giữ 7.287 đơn vị sản phẩm hàng hóa với tổng trị giá ước tính hơn 4,6 tỷ đồng. Các lực lượng đã xử phạt 86 vụ với tổng số tiền 831 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.